Las fotos de Lionel Messi en el estadio del FC Barcelona han tocado fibras sensibles dentro de la afición culé, pues varios aún esperan el regreso del astro argentino.

Sin embargo, Joan Laporta, quien actualmente es el presidente del FC Barcelona, habló sobre la situación y descartó por completo el regreso de Lionel Messi.

Esto se suma a las recientes declaraciones del argentino, quien dejó claro que la salida del equipo de sus amores no se dio de la manera que él esperaba.

Joan Laporta asegura que Messi no volverá al cuadro culé

En una reciente entrevista, Joan Laporta volvió a tocar el tema de Lionel Messi, aquel jugador al que prometió renovar en caso de que se quedara con la presidencia del FC Barcelona.

Tras la reciente visita de Messi al Camp Nou, en la que dejó claro que en algún momento le gustaría volver al FC Barcelona, Joan Laporta dio su postura al respecto.

“Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es el momento de especular con escenarios poco realistas sobre su regreso”, dijo el presidente del equipo culé.

Aunque no cerró totalmente la posibilidad de que en algún futuro regrese, diversos reportes desde España indican que el argentino ya no regresaría como jugador, sino para ocupar un puesto en la directiva.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona (EFE)

Joan Laporta no se arrepiente de dejar ir a Messi

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona ha sido una de las noticias más impactantes en el mundo del futbol en los últimos años y uno de los principales involucrados fue Joan Laporta.

El ahora presidente del FC Barcelona llegó al puesto con la promesa de retener a Messi, sin embargo, no pudo cumplirlo y la estrella del equipo terminó marchándose al PSG.

Tras varios años de este suceso, Laporta ha hablado sobre lo ocurrido y ha dicho que no se arrepiente: “A pesar de cómo se dieron las cosas con la marcha de Leo Messi, no me arrepiento“.

“El Barça está por encima de todo. No es lo que todos queríamos, pero no fue posible en ese momento”, explicó el presidente del FC Barcelona.