España vs México se miden en la Jornada 2 del Mundial Sub-20 con la necesidad de ganar los tres puntos; te damos la hora y canal para ver el partido el miércoles 1 de octubre.
México tuvo un aceptable debut en el Mundial Sub-20 ante Brasil, pero de perder con España pondría en riesgo su pase a la siguiente ronda del torneo.
España vs México: Hora para ver la Jornada 2 del Mundial Sub-20 el miércoles 1 de octubre
A las 14 horas, España vs México chocan en la Jornada 2 del Mundial Sub-20, el miércoles 1 de octubre.
En el otro partido del Grupo C del Mundial Sub-20, Brasil vs Marruecos se enfrentan a las 17 horas.
España vs México: Canal para ver la Jornada 2 del Mundial Sub-20 el miércoles 1 de octubre
La plataforma ViX Premium, TUDN y el Canal 9 transmitirán el partido España vs México, en la Jornada 2 del Mundial Sub-20.
- Partido: España vs México
- Fase: Jornada 2 del Mundial Sub-20
- Fecha: Miércoles 1 de otubre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Transmisión: ViX Premium, TUDN y Canal 9
¿Cómo llega México a la Jornada 2 del Mundial Sub-20 vs España?
México empató 2-2 con Brasil en la Jornada 1 del Mundial Sub-20 que se juega en Chile, para quedar en el segundo lugar del Grupo C de la Fase de Grupos.
México se adelantó en el marcador gracias a gol de Alexei Domíngues, pero Brasil reaccionó y le dio la voltereta al marcador en la Jornada 1 del Mundial Sub-20.
Diego Ochoa igualó los cartones al minuto 86 para darle un punto a México en el Mundial Sub-20.
¿Cómo llega España a la Jornada 2 del Mundial Sub-20?
España debutó con derrota ante Marruecos en la Jornada 1 del Mundial Sub-20, por lo que está obligado a vencer a México en su segundo partido.
De no ganar los tres puntos sobre México, España quedaría prácticamente eliminado del Mundial Sub-20, mientras que el Tricolor daría un gran paso a la siguiente ronda.
Así marcha el Grupo C del Mundial Sub-20:
- Marruecos | 3 puntos
- México | 1 punto
- Brasil | 1 puntos
- España | 0 puntos