España vs México se miden en la Jornada 2 del Mundial Sub-20 con la necesidad de ganar los tres puntos; te damos la hora y canal para ver el partido el miércoles 1 de octubre.

México tuvo un aceptable debut en el Mundial Sub-20 ante Brasil, pero de perder con España pondría en riesgo su pase a la siguiente ronda del torneo.

España vs México: Hora para ver la Jornada 2 del Mundial Sub-20 el miércoles 1 de octubre

A las 14 horas, España vs México chocan en la Jornada 2 del Mundial Sub-20, el miércoles 1 de octubre.

En el otro partido del Grupo C del Mundial Sub-20, Brasil vs Marruecos se enfrentan a las 17 horas.

España vs México: Canal para ver la Jornada 2 del Mundial Sub-20 el miércoles 1 de octubre

La plataforma ViX Premium, TUDN y el Canal 9 transmitirán el partido España vs México, en la Jornada 2 del Mundial Sub-20.

Partido: España vs México

Fase: Jornada 2 del Mundial Sub-20

Fecha: Miércoles 1 de otubre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Transmisión: ViX Premium, TUDN y Canal 9

¿Cómo llega México a la Jornada 2 del Mundial Sub-20 vs España?

México empató 2-2 con Brasil en la Jornada 1 del Mundial Sub-20 que se juega en Chile, para quedar en el segundo lugar del Grupo C de la Fase de Grupos.

México se adelantó en el marcador gracias a gol de Alexei Domíngues, pero Brasil reaccionó y le dio la voltereta al marcador en la Jornada 1 del Mundial Sub-20.

Diego Ochoa igualó los cartones al minuto 86 para darle un punto a México en el Mundial Sub-20.

¿Cómo llega España a la Jornada 2 del Mundial Sub-20?

España debutó con derrota ante Marruecos en la Jornada 1 del Mundial Sub-20, por lo que está obligado a vencer a México en su segundo partido.

De no ganar los tres puntos sobre México, España quedaría prácticamente eliminado del Mundial Sub-20, mientras que el Tricolor daría un gran paso a la siguiente ronda.

Así marcha el Grupo C del Mundial Sub-20: