La Champions League se reanuda con la Jornada 2, y el partido FC Barcelona vs PSG se roban la atención; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.
La Champions League enfrenta a dos de los equipos favoritos para ganar el título y levantar la “Orejona”: FC Barcelona y PSG.
FC Barcelona vs PSG: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de Champions League?
El miércoles 1 de octubre de 2025 continúa la Jornada 2 de la Champions League con nueve partidos, y el estelar enfrentará a FC Barcelona vs PSG.
FC Barcelona vs PSG: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Champions League?
La señal de Caliente TV transmitirá el partido FC Barcelona vs PSG, en la Jornada 2 de la Champions League.
FC Barcelona vs PSG chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 1 de octubre.
- Partido: FC Barcelona vs PSG
- Fase; Jornada 2 de la Fase de Liga de Champions League
- Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Montjuic
- Transmisión: Caliente TV
¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 2 de Champions League vs PSG?
El FC Barcelona debutó en la Jornada 1 de la Champions League en la cancha del Newcastle, donde logró sumar sus primeros tres puntos, previo a recibir al PSG.
Con marcador de 2-1, el FC Barcelona redondeó una buena presentación en la Jornada 1 de la Champions League, pero en la Jornada 2 recibirá al monarca vigente, el PSG francés.
El FC Barcelona va invicto en sus últimos ocho partidos de la Fase de Liga de la Champions League, con siete victorias y un empate.
El Barça ha marcado tres o más goles en seis de sus últimos siete partidos en casa en la Champions League.
Así llega el PSG a la Jornada 2 de la Champions League vs FC Barcelona
El PSG goleó 4-0 al Atalanta en la Jornada 1 de la Champions League, dejando claro que está listo para defender el cetro del torneo; ante FC Barcelona tendrá una fuerte prueba.
Estos son los otros partidos de la Jornada 2 de Champions League que se jugarán el miércoles 1 de octubre de 2025:
- FK Qarabağ vs Copenaghe FC
- Unión Saint Gilloise vs Newcastle
- Mónaco vs Manchester City
- Borussia Dortmund vs Athletic Club
- Napoli vs Sporting de Lisboa
- Villarreal vs Juventus
- Arsenal vs Olympiacos
- Bayer Leverskusen vs PSV