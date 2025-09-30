La Champions League se reanuda con la Jornada 2, y el partido FC Barcelona vs PSG se roban la atención; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.

La Champions League enfrenta a dos de los equipos favoritos para ganar el título y levantar la “Orejona”: FC Barcelona y PSG.

FC Barcelona vs PSG: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de Champions League?

El miércoles 1 de octubre de 2025 continúa la Jornada 2 de la Champions League con nueve partidos, y el estelar enfrentará a FC Barcelona vs PSG.

FC Barcelona vs PSG: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Champions League?

La señal de Caliente TV transmitirá el partido FC Barcelona vs PSG, en la Jornada 2 de la Champions League.

FC Barcelona vs PSG chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 1 de octubre.

Partido: FC Barcelona vs PSG

Fase; Jornada 2 de la Fase de Liga de Champions League

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 2 de Champions League vs PSG?

El FC Barcelona debutó en la Jornada 1 de la Champions League en la cancha del Newcastle, donde logró sumar sus primeros tres puntos, previo a recibir al PSG.

Con marcador de 2-1, el FC Barcelona redondeó una buena presentación en la Jornada 1 de la Champions League, pero en la Jornada 2 recibirá al monarca vigente, el PSG francés.

El FC Barcelona va invicto en sus últimos ocho partidos de la Fase de Liga de la Champions League, con siete victorias y un empate.

El Barça ha marcado tres o más goles en seis de sus últimos siete partidos en casa en la Champions League.

Así llega el PSG a la Jornada 2 de la Champions League vs FC Barcelona

El PSG goleó 4-0 al Atalanta en la Jornada 1 de la Champions League, dejando claro que está listo para defender el cetro del torneo; ante FC Barcelona tendrá una fuerte prueba.

Estos son los otros partidos de la Jornada 2 de Champions League que se jugarán el miércoles 1 de octubre de 2025: