Pumas y Chivas se enfrentarán en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que, si quieres ir a este encuentro, te decimos precio y donde comprar los boletos para el duelo que se celebrará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa de los felinos.

Después de la derrota en el Clásico Capitalino, Pumas buscará reivindicarse con su gente en un duelo que también tiene mucha rivalidad de por medio como lo es contra Chivas, equipo que, dicho sea de paso, buscará una tercera victoria consecutiva en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Boletos para Pumas vs Chivas: Precio de las entradas para el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Pese a que Pumas no ha compartido aún los precios de los boletos para su encuentro frente a Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, en el sitio web de Ticketmaster ya se encuentran a la venta las localidades.

Los precios de los boletos para asistir al Pumas vs Chivas de la Jornada 12 de la Liga MX van desde los $512.50 pesos hasta los $1134.50 pesos en las distintas localidades del Estadio Olímpico Universitario. Cabe recordar que, a estos precios, se le agrega el cargo del servicio de esta distribuidora de tickets.

Cabecera Sur | $512.50

Pebetero | $524.50

Planta baja general | $622.25

Palomar General | $622.25

Palomar Goya | $768.50

PALC19 | $1134.50

PALC20 | $1134.50

PALC 42 | $1134.50

PALC43 | $1134.50

PALC50 | $1134.50

PALC51 | $1134.50

PALC54 | $1134.50

PALC57 | $1134.50

Boletos para Pumas vs Chivas: ¿Dónde comprar las entradas para el partido de la Jornada 12 de la Liga MX?

La venta de boletos para el partido entre Pumas y Chivas por la Jornada 12 de la Liga MX ya comenzó este lunes 29 de septiembre vía internet.

Cabe mencionar que, en comparación con los boletos del Clásico Capitalino, el Pumas vs Chivas tendrá localidades un tanto más costosas toda vez que en el Estadio Ciudad de los Deportes la entrada más barata costó $400 pesos, mientras que en Ciudad Universitaria la más económica es de $512.50 pesos.

En internet ya están listos para la venta los boletos del Pumas vs Chivas (Especial)

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Pumas y Chivas?

El partido entre Pumas y Chivas se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre en punto de las 17:00 hrs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Olímpico Universitario como parte de la actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los canales de TUDN en televisión abierta y de paga, así como la plataforma de streaming VIX serán las vías para poder ver en vivo el partido de Pumas contra Chivas.