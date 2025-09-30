El pasado domingo 28 de septiembre la Selección Mexicana Sub-20 hizo su debut en el Mundial de dicha categoría donde enfrentó a Brasil, una de las potencias del futbol mundial.

El Tri comenzó ganando el encuentro gracias a un gol de Alexéi Domínguez pero poco le duró el gusto a los dirigidos Eduardo Arce ya que Rafael Barbosa empató el marcador.

Ya en el segundo tiempo, Luigi le dio la vuelta y cuando parecía que Brasil ganaría su primer juego, Diego Ochoa con un cabezazo hizo el 2-2, con el que restó un punto para el conjunto nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20? Se mide a otra potencia

Tras sumar su primer punto en el Mundial Sub-20, la Selección Mexicana ya se prepara para encarar su segundo partido del torneo que será ante una potencia europea.

España será el siguiente rival del Tricolor, mismo que viene de caer 2-0 en su debut ante Marruecos por lo que de momento se coloca como último del Grupo C y ante México deberá sumar puntos si quiere seguir con vida.

El partido de España vs México se disputará el miércoles 1 de octubre a las 2pm, y se podrá seguir por televisión abierta en el Canal 5 o por medio de la plataforma de ViX.

Partido: España vs México

Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Horario: 2pm, tiempo del centro

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Así marcha el Grupo de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo C del Mundial Sub-20, catalogado por algunos como “el grupo de la muerte” ya que se encuentra a lado de dos potencias mundiales.

Este Grupo C ya disputó los partidos de la primera jornada y al momento Marruecos marcha como líder con 3 puntos, producto del triunfo de 2-0 ante España.

México es segundo con 1 y está empatado con Brasil que ocupa el tercer puesto, mientras que España no sumó unidades en la primera fecha por lo que quedó cuarto del Grupo.

Grupo C del Mundial Sub-20: