La joven promesa mexicana, Gilberto Mora, le salió otro supuesto pretendiente, aunque tiene que pasar unas pruebas en un escenario complicado como lo es el Mundial Sub-20.

Bueno, Gilberto Mora, apenas tiene 16 años y ya conoce lo que es la presión en altos niveles de futbol. Pero ahora, un club que está en la élite lo va tener visoreado en el Mundial Sub-20.

Y es que los scouts de los mejores equipos del mundo aprovechan competencias como estas para ver talento al rededor del mundo. Sin duda el mexicano ya es conocido por varios, pero estos escenarios son especiales.

La justa mundialista comenzará el 27 de septiembre. La Selección Mexicana tiene un buen equipo que promete, y se verá desde el primer día que inicie su participación pues jugarán contra Brasil.

¿Al Manchester United? Aseguran que Gilberto Mora será seguido de cerca por visores en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora es una de las promesas que más ilusionan en el futbol mexicano. Desde su debut se ha hablado que varios equipos lo han seguido de cerca, pero ahora se supo que el Manchester United lo tendrá en la mira en el Mundial Sub-20.

Según Graeme Bailey, periodista especializado en fichajes, los scouts del Manchester United tendrán una visoria especial con Gilberto Mora.

Los Red Devils no pasan por el mejor momento, desde la salida de Alex Ferguson no saben lo que es pelear por la Premier League. Aún así, este club podría ser con el que de el salto el mexicano. Lo que sí es que es un grande del mundo y tiene un prestigio importante.

Gilberto Mora (Carlos Ramirez / Mexsport)

Los pretendientes de Gilberto Mora a sus 16 años

Como vimos, el Manchester United va a seguir de cerca a Gilberto Mora en el Mundial Sub-20, pero no es el único grande con lo que han relacionado al mexicano.

Hace unas semanas se supo que el Real Madrid también tiene en la mira a Gilberto Mora. No se trata de un rumor, la misma agente, Rafaela Pimenta, lo dejó ver. Incluso, desde el mismo club hablaron del mexicano con otras indirectas.

Desde su debut se ha hablado que a la joven promesa lo han scauteado muchos clubes como Manchester City o Barcelona, pero esos sí son especulaciones.

Además, esto no quiere decir que existan negociaciones entre ambas partes.