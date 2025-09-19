Gilberto Mora es una de las mayores promesas de México, a sus 16 años está a punto de participar en el Mundial Sub-20. Aunque ya podría estar jugando con la selección mayor.

Los directivos de la Selección Mexicana decidieron llevarlo poco a poco, por lo que decidieron que Gilberto Mora dispute el Mundial Sub-20, aunque le correspondería el Sub-17.

Incluso, muchos piden que se salte esa etapa y solo participe con la de Javier Aguirre. Recordemos que ya fue campeón de la Copa Oro y hasta siendo titular.

Otros defienden, que es una parte muy importante de su formación. Por ejemplo, Lionel Messi casi exigió a Guardiola que lo dejara ir a los Juegos Olímpicos 2008, fue campeón y se formó la base de su selección.

No tiene dudas: Gilberto Mora promete el título del Mundial Sub-20 para México

Antes de hacer el viaje a Chile con la Selección Mexicana, Gilberto Mora fue entrevistado y cuestionado sobre hasta dónde podría llegar su equipo.

Gilberto Mora se muestra confiado sobre esta generación de la Selección Mexicana: "Claro que sí (México ganará el Mundial Sub-20). Muy feliz, muy contento. Creo que somos un muy buen grupo. Vamos a ganar. Trato de disfrutar el momento y trato de poner al servicio del equipo mi mejor versión".

Y es que sin duda es una plantilla que promete, pues tiene talentos con mucha proyección como: Elías Montiel de Pachuca, Hugo Camberos y Yael Padilla de Chivas, Amaury Morales, Mateo Levy con Cruz Azul y Obed Vargas de Seattle Sounders.

"Que todos vean que de este lado también hay buen futbol", Gilberto Mora 🇲🇽 (16) habló antes de partir de México rumbo a Sudamerica para disputar el Mundial U20 de Chile. El juvenil de Xolos declaró que el Tri tiene nivel para ganar la Copa del Mundo.

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20? Gilberto Mora y México tendrá un muy dura prueba

El Mundial Sub-20 comenzará de manera intensa para la Selección Mexicana, pues su primer partido será contra Brasil. Sin duda se encuentra en el grupo de la muerte, pues también se enfrentará a Marruecos y España.

La fecha de arranque del Mundial Sub-20 será el sábado 27 de septiembre. Corea del Sur vs Ucrania y Japón vs Egipto abren el telón.