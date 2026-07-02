Rosalía fue una de las celebridades que no quiso perderse el Mundial 2026 y estuvo presente en el partido de España vs Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La cantante de 33 años de ead saludó a los aficionados que la reconocieron en la tribuna, quienes incluso le pidieron autógrafos y la llamaron “Presidenta de España”.

Rosalía compartió el momento junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, disfrutando del triunfo de La Roja rumbo a los octavos de final, en un ambiente lleno de apoyo y celebración.

Rosalía estuvo presente en el España vs Austria del Mundial 2026

Durante la transmisión del partido de España vs Austria del Mundial 2026, se pudo ver a Rosalía entre las celebridades que se dieron cita en el SoFi Stadium de Los Angeles.

No solo eso, varios fans pudieron captar e interactuar un poco con Rosalía durante el partido de España vs Austria del Mundial 2026.

Se puede ver en el video cómo le gritan “Presidenta de España”, además de que le dan unos boletos para que los firme a algunos fans.

Lamentablemente la cantante no llevaba consigo una pluma o plumón para dar su autógrafo a sus seguidores, pidiendo a la gente a su alrededor si le podían dar alguno.

No sabemos si logró o no darle su autógrafo a los fans como ella quería a los fans, o estos se quedaron con las ganas y solo pudieron tomar videos de “La Presidenta”.

Rosalía estaba acompañada de otras personalidades en el España vs Austria del Mundial 2026

Como ya mencionamos, Rosalía no era la única en estar presente en el partido de España vs Austria del Mundial 2026.

Junto a Rosalía se pudo ver a Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes también fueron a apoyar a España en su duelo contra Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Algo curioso es que muchos fans que vieron la transmisión por televisión, se preguntaron acerca del atuendo de Rosalía, pues nunca se quitó su bufanda de la cabeza.

Aún así la cantante, así como el actor y la actriz, pasaron un muy buen momento viendo el pase de su equipo a los octavos de final del torneo.