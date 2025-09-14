La Vuelta a España 2025 llegó a su etapa final. En lo que parecía una celebración, todo dio vuelta por algunos disturbios, pues manifestantes se opusieron en el camino de los ciclistas y los policías se enfrentaron a ellos.

Esta Etapa 21 de la Vuelta a España sirve para que los atletas desfilen, pues ya se sabe que Jonas Vingegaard era el ganador. El objetivo era llegar a Madrid para entregar los premios finales.

Sin embargo, personas que se manifiestan a favor de Palestina y que buscan hacer notar el genocidio de Israel en Gaza detuvieron la carrera.

Además, protestan contra el equipo ciclista Israel Tech, que es financiado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Dicen que mientras miles de personas mueren, por lo menos los deberían de desclasificar. Así como le hicieron a Rusia en muchas competencias.

Detienen La Vuelta a España 2025 por disturbios; policías se enfrentaron con manifestantes

Ya es oficial, la organización de la Vuelta a España 2025 canceló la Etapa 21 por los manifestantes proPalestina que se metieron en el camino de los ciclistas.

Lo cierto es que no era nada nuevo, los protestantes lo advirtieron desde hace días atrás. Estas manifestaciones se vieron en las etapas anteriores de la Vuelta a España 2025, y dijeron que en la última, sucedería esto.

Incluso se llegó a comentar la posibilidad de que esta Gran Vuelta se terminara unos días antes de los previsto. No fue así y la premiación en Madrid ya no se llevará a cabo como se acostumbra.

🔴ÚLTIMA HORA | La Policía carga contra los manifestantes propalestinos tras irrumpir estos en el recorrido de la Vuelta a la altura de Atocha, Cibeles y Gran Vía. Sigue la última hora de la etapa https://t.co/HNDVruwZ06



📹 @juanjoglar pic.twitter.com/xpEeOMDwBj — EL PAÍS (@el_pais) September 14, 2025

Jonas Vingegaard es campeón de la Vuelta a España 2025

Lo cierto es que los ciclistas sí lograron terminar la Vuelta a España 2025. Es decir, si bien se canceló la Etapa 21, es hasta la 20 que se compite al máximo.

Por lo que el que ganó la clasificación general de esta Vuelta a España 2025 se la llevó Jonas Vingegaard. El danés ya se encuentra en los libros de historia, pues ya puede presumir 2 Tour de Francia y una Vuelta a España.

Además, se enfrentó a una carga física muy importante, pues hace unos meses quedó en segundo lugar en el Tour de Francia 2025.