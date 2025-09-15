La Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado en el que criticó al Gobierno de España por su apoyo a las protestas pro Palestina, pues afectan completamente al ciclismo y al deporte.

En el documento, la Unión Ciclista Internacional mostró su total desaprobación y preocupación por las constantes protestas propalestinas de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid que constituyen a una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte.

La máxima organización del ciclismo también criticó las acciones del Gobierno de España por instrumentalizar el deporte con fines políticos.

“Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba”, afirma en el comunicado la UCI.

Unión Ciclista Internacional tunde al gobierno de España por su apoyo a protestas pro Palestina

La Unión Ciclista Internacional ha mostrado su inconformidad con las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien de acuerdo con el UCI, ha mostrado su apoyo a las protestas pro Palestina.

“Lamentamos que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. La UCI condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz”, añade el comunicado del UCI.

UCI statement concerning La Vuelta Ciclista a España 2025 https://t.co/yDXZXwDYNc pic.twitter.com/lvdeTT4Qrs — UCI_media (@UCI_media) September 15, 2025

Asimismo, recordaron que el deporte como el ciclismo “debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz”.

Unión Ciclista Internacional pide unión para el deporte

La Unión Ciclista Internacional también calificó de inaceptable y contraproducente que el deporte se desvíe de su misión universal.

“Existen plataformas específicas que permiten a los Estados debatir sus divergencias. El deporte debe unir, nunca dividir”, finalizó la Unión Ciclista Internacional en su comunicado.