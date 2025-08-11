La Selección de España anunció este lunes 11 de agosto su reciente decisión de destituir a la DT que dirigió y perdió su última final a nivel internacional.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a algunos, este mismo día se ha anunciado a quien tomará la dirección técnica de la Selección de España.

Se espera que este cambio marque el inicio de una nueva etapa en La Roja, equipo que luce como candidato para ganar la próxima Copa del Mundo.

España despide a su DT tras perder final y ya tiene reemplazo

A través de redes sociales, la Selección de España Femenil anunció la destitución de Montse Tomé tras perder la final de la Eurocopa Femenina ante Inglaterra.

Montse Tomé llegó a la Selección de España Femenil en 2020 tras la salida de Jorge Vilda, quien fue destituido de La Roja luego del escándalo por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el Mundial Femenino.

Bajo su dirección, España logró ser campeona de la Nations League en 2024 y el subcampeonato de la Eurocopa Femenina 2025, sin embargo esta última marcó el final de su etapa.

Tomé siempre fue criticada por sus convocatorias, en la que dejó fuera a varias estrellas del equipo como por ejemplo: Jenni Hermoso, actual delantera de Tigres Femenil.

El equipo nacional agradeció la entrega de la estratega, pero dejaron claro que era momento de dar un giro para llegar de buena manera al próximo mundial que se realizará en Brasil.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, Montse.



🥇 Campeona de la Nations League 2024.

🥈 Subcampeona de Europa 2025. pic.twitter.com/ibL4Fz8ONq — RFEF (@rfef) August 11, 2025

Sonia Bermúdez será nueva DT de la Selección de España Femenil

Luego de anunciar la destitución de Monse Tomé, la Selección de España Femenil hizo oficial que Sonia Bermúdez sea la nueva entrenadora del equipo rumbo al Mundial 2027.

Sonia Bermúdez llega a la selección mayor de España tras ser seleccionadora nacional de la categoría Sub-23 y una figura destacada durante su etapa como futbolista profesional.

Jugó en clubes como Rayo Vallecano, FC Barcelona, Wester New York Flash, Atlético de Madrid o Levante.

Dentro de los cambios que tendrá La Roja, también se anunció la llegada de Milagros Martínez, exentrenadora de Tigres Femenil, a la categoría Sub-17.