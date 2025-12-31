Kylian Mbappé está dentro del tema de conversación y no precisamente por algo que tiene que ver con algo deportivo. El delantero francés tuvo un gesto con un policía hace unos años, durante el Mundial de Qatar 2022 y le hizo una donación que, a la larga, le provocó que lo jubilaran de manera prematura por una “falta de lealtad y transparencia en el cobro del dinero”.

Todo sucedió al terminar la Final del Mundial 2022 en Qatar. Ahí, Kylian Mbappé quiso tener un buen gesto con el policía que cuidó de la Selección de Francia durante el certamen y en agradecimiento por su labor, le otorgó una donación de 60 mil 300 euros, misma que tiempo después, el agente fue investigado por su corporación y lo sancionaron con la jubilación anticipada.

Aunado a eso, el policía en cuestión es investigado junto a otros cuatro agentes por parte de la justicia francesa. Kylian Mbappé hizo pagos a los cinco por un monto total de 180 mil 300 euros, lo que alertó a las autoridades del servicio francés de información contra el blanqueo de dinero, fraude fiscal y financiación del terrorismo.

¿Por qué sancionaron al policía que recibió la donación de Mbappé?

Fue en junio del 2023 cuando el policía en cuestión recibió un cheque con la citada donación por parte de Mbappé y el problema que desencadenó todo fue que el agente no reportó la donación a sus superiores. Después de eso, vino el proceso de investigación por la procedencia de estos fondos, así como la temprana jubilación del oficial.

El pago de Mbappé al policía fue notificado a Tracfin, la unidad financiera francesa que combate el fraude y el blanqueo de dinero. Posteriormente, en en el año 2024, se abrió la investigación judicial y aunque el donativo no fue considerado como ilegal, el policía fue sancionado por la falta de declaración del pago.

Ninguno de los policías que recibieron pagos por parte de Mbappé irán a la cárcel, solamente fueron jubilados anticipadamente como consecuencia de este proceso.

EL GESTO DE MBAPPÉ QUE TERMINÓ EN ESCÁNDALO EN FRANCIA 🇫🇷⚠️



💥 Tras la derrota en la final del Mundial de Qatar 2022, Kylian Mbappé intentó tener un gesto con un policía que había custodiado a la Selección francesa durante el torneo haciéndole una donación de 60.300 euros



🚨 El… pic.twitter.com/OPLN19x7WV — Diario Olé (@DiarioOle) December 30, 2025

¿Mbappé cometió un acto ilegal?

Es importante aclarar que las investigaciones en cuestión no relacionaron a Mbappé con algún acto ilegal y desde el punto de vista fiscal, la donación que realizó puede ser considerada como lícita.

Lo que si ha pasado con Mbappé es que su acción fue sometido al juicio público y debates que van desde el punto de vista ético y el respeto a procesos administrativos.