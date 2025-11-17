Nadie tiene dudas de que Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo ha demostrado en PSG, Real Madrid y por supuesto, con la Selección de Francia.

Kylian Mbappé fue campeón del mundo a muy temprana edad, a sus 19 conquistó a todos en Rusia 2018. Desde ahí no ha parado de crecer e incluso estuvo muy cerca del bicampeonato en Qatar 2022.

Sin embargo, también se ha caracterizado por no se un jugador que tenga muy buena relación con sus compañeros, tanto fuera como dentro de la cancha.

Hay un video que demuestra lo dicho. Cuando Luis Enrique lo dirigía en el PSG, lo llamó para decirle que tiene que sacrificarse más por el equipo defensivamente. Al final no ocurrió.

Jugadores de la Selección de Francia estallan por los privilegios de Mbappé

La Selección de Francia se disputó en esta Fecha FIFA de noviembre su pase al Mundial 2026, lo logró sin complicaciones en el primer partido. Kylian Mbappé fue clave, pero el equipo dijo que tuvo una lesión y lo dejó regresar a Madrid.

Esto no gustó nada una exestrella de Francia que cuestionó los privilegios que goza Mbappé en la Selección: "Mbappé es el capitán de la selección francesa, recibe un trato especial, vale. Pero tiene compañeros. ¿De verdad crees que todos los que van a Bakú, los que juegan tanto o más que Mbappé a lo largo del año, no están cansados y no quieren jugar este partido intrascendente? No. Pero van porque tienen que ir“.

“Mientras ganas, nadie dice nada. Pero cuando se empiece a torcer, decisiones así pasan factura. Tomar decisiones así puede generar problemas en el vestuario, y sigo convencido de que hay jugadores hartos de este trato de favor“, finalizó Jerome Rothen.

Mbappé con Francia (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

¿Qué le pasó a Mbappé en Francia? La razón por la que dejó la Selección

La lesión que apartó a Mbappé de Francia no es nueva. Antes del parón de selecciones se resintió de lo mismo con el Real Madrid.

Resulta que contra el Villareal, Mbappé salió de cambio por una molestia en el tobillo, mismo que le afectó en el Francia vs Ucrania y que lo regresó a Madrid.

No se sabe la gravedad de la lesión ni su tiempo de baja.