Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona y de España de solamente 18 años de edad, ya es el futbolista más caro del mundo junto a otras dos figuras del viejo continente: Haaland y Mbappé.

De acuerdo con la última actualización del ranking de Transfermarkt, Lamine Yamal, Mbappé y Haaland están empatados en la cima de la lista de jugadores más caros de todo el planeta al final de este 2025.

Y es que, debido a lo que ha alcanzado a su corta edad, la joya del Barça tiene un valor de mercado nunca antes visto para alguien de su edad, pues si su carrera sigue en ascenso, puede incluso llegar a ser uno de los mejores futbolistas de la historia.

Lamine Yamal, Mbappé y Haaland lideran la lista de jugadores más caros del mundo

A través de sus redes sociales, Transfermarkt compartió la actualización de la lista de los futbolistas más caros en la actualidad y Lamine Yamal es la gran novedad en el primer lugar, junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Erling Haaland. (Dave Thompson / AP)

El costo estimado de mercado que el portal especializado en fichajes le da a Lamine Yamal, Haaland y Mbappé es de 200 millones de euros, poco más de 4 mil millones de pesos mexicanos.

Lamine Yamal - 200 millones de euros Erling Haaland - 200 millones de euros Kylian Mbappé - 200 millones de euros Jude Bellingham - 160 millones de euros Vinicius Jr. - 150 millones de euros Pedri - 140 millones de euros Jamal Musiala - 130 millones de euros Bukayo Saka - 130 millones de euros Michael Olise - 130 millones de euros Cole Palmer - 120 millones de euros

Mbappé registra mejores números que Lamine Yamal y Haaland en lo que va de temporada

En su segunda temporada con el Real Madrid, Mbappé está registrando números de videojuego y prueba de ellos es que recientemente igualó el récord de Cristaino Ronaldo de más goles anotados con el Real Madrid en un año calendario con 59.

En lo que va de la actual temporada, Mbappé lleva 29 goles anotados y 5 asistencias, por lo que tiene más participaciones directas en gol que Haaland (25 goles y 4 asistencias) y que Lamine Yamal (9 goles y 11 asistencias).