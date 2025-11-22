Kylian Mbappé se fue del PSG en 2024 y estamos a punto de llegar al 2026 y todavía no llegan a un acuerdo. Una parte le exige milllones a la otra parte, y viceversa, en un cuento de nunca acabar.

Para entender un poco lo que está pasando, nos tenemos que regresar al 2022. Kylian Mbappé era la estrella del PSG, pero se le atravesó el Real Madrid, el sueño del francés desde su infancia.

El Club Blanco lo había querido tener en sus filas desde 2018, pero el equipo parisino se lo ganó. En 2022 estuvo muy, pero muy cerca, pero el delantero firmó un contrato multimillonario que lo amarró hasta 2024 a París.

En 2025 fue otra historia, no quiso activar su renovación y se fue ‘libre’ al Real Madrid. Negocio redondo para los españoles, aunque tuvieron que pagar una prima de fichaje bastante alta.

Mbappé vs PSG: Ahora el crack mete demanda por casi 5 mil millones contra los parisinos

Primero vamos a ver lo que Kylian Mbappé le exige al PSG, que es nada menos que 263 millones de euros, que son más de 5 mil millones de pesos mexicanos. Una verdadera locura.

La abogada de Kylian Mbappé, Frédérique Cassereau, lo explicó así: "Hay que pagar una indemnización como preaviso, las vacaciones correspondientes, una indemnización legal por despido en función de la antigüedad del jugador y una indemnización por daños y perjuicios por despido sin causa real y grave".

En otras palabras, el futbolista comenta que lo presionaron para firmar ese contrato en 2022, que lo borraron del equipo cuando decidió no renovar en 2023. La primera reclamación era de 55 millones de euros, pero el club no aceptó y la aumentó a la cantidad ya señalada.

Kylian Mbappé con el Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

PSG le exige 440 millones de euros a Kylian Mbappé

Ahora, PSG se la voltea a Kylian Mbappé y le pide 440 millones de euros, que son 9 mil millones de pesos mexicanos. Básicamente alegan que no le pudieron sacar todo el dinero posible.

Es decir, Kylian Mbappé tuvo ofertas del Real Madrid por 200 millones de euros, y de un equipo de Arabia por 300 millones. Pero, según, el futbolista engañó al PSG porque no activó su renovación en 2024, lo que le permitió irse libre, si hubieran sabido sus intenciones, no le permitían ir gratis.