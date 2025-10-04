A 251 días del Mundial 2026, todavía falta conocer los jerseys de las selecciones que participarán. Gracias a una leyenda, ya nos enteramos de la Selección Mexicana e incluso unas ni están clasificadas todavía.

Además, es en esta época, antes del Mundial 2026, en donde las filtraciones sobre balones o de playeras comienza a tomar popularidad, como la de la Selección Mexicana.

Por ejemplo, con respecto al balón que Adidas presentó el 2 de octubre, el diseño ya se conocía meses antes, gracias a filtraciones que se dieron en redes sociales. Aunque, probablemente sean planeadas.

En los jerseys sucede lo mismo, por un tiempo estuvo rondando un diseño que Adidas prepara para el Tri, tanto la de local como la de visitante ya estaban circulando. A los aficionados no les gustó nada y se rumoró que cambiarían el diseño.

Leyenda filtra sin querer los jerseys para el Mundial 2026; así luce el de la Selección Mexicana

Ahora parece que es más oficial, pues Adidas ya no tiene tiempo para crear otra playera para la Selección Mexicana o los demás equipos a menos de un año del Mundial 2026. Y todo lo sabemos ahora por Alessandro del Piero.

Resulta que la leyenda italiana y campeón del mundo en 2006, Alessandro del Piero, publicó una historia en Instagram en lo que parece ser una sala de Adidas.

En esta se pueden ver todas las playeras que la marca alemana tiene para las selecciones y entre ellas se encuentra la de la Selección Mexicana. Es el mismo que se filtró hace meses.

El jersey está inspirado al que uso el Tri en Francia 1998, ya que tiene el escudo azteca cubriendo casi todo, además de unas líneas en los hombros.

¡Paren todo! Leyenda filtra sin querer los jerseys para el Mundial 2026; así luce el de la Selección Mexicana (Captura de pantalla)

Los Jerseys que se filtraron para el Mundial 2026

No solo el jersey de la Selección Mexicana se pudo ver. También el de Alemania, Italia, Colombia, Japón, España y Argentina.

Sin duda, la que más resalta es la alemana, pues también es retro. Tiene mucho parecido al que utilizaron cuando fueron campeones del mundo en 1990.

También la Argentina resalta por la líneas que usaron. Tal vez, uno de estos equipos sea el campeón del mundo.

Aquí están todos los jerseys filtrados, tanto de local como de visitante: