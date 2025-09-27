La Selección Mexicana se prepara para encarar la Copa del Mundo 2026 y para encarar la esperada cita tienen en planes presentar un espectacular jersey alternativo; la camiseta se filtró en redes sociales y está enamorando a todos.

La marca Adidas será la encargada de vestir a la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y se espera que sea a finales del 2025 cuando se realice la presentación oficial de la jersey local y la visitante.

En el jersey local predomina el tradicional color verde, mientras que el jersey alternativo será en tono blanco.

¿Cómo será el jersey alternativo de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

A través de redes sociales se filtró el que podría ser el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. La camiseta es de color blanca, con detalles en verde y rojo

De acuerdo a las imágenes filtradas en redes sociales, la indumentaria completa incluirá pantalones cortos y medias de color verde.

Las respuestas ante el posible jersey han sido variadas, desde los que opinan que es hermoso hasta los que lo compararon con el uniforme especial de la Selección de Alemania.

El posible jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (Especial )

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

Como parte de su preparación para el Mundial 2026 y al no tener participación en las Eliminatorias Mundialistas por ser el país sede, la Selección Mexicana sostendrá un par de duelos amistosos en octubre próximo.

El primer encuentro de la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA será ante Colombia el 11 de octubre en el AT&T Stadium, mientras que el segundo encuentro se disputará contra Ecuador en territorio nacional.

La Selección Mexicana regresará a territorio nacional para encarar el partido ante Ecuador en el Estadio Akron, casa de Chivas el miércoles 14 de octubre.

Partido: México vs Colombia

Fecha: Sábado 11 de octubre

Hora: 7:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: AT&T Stadium

Transmisión: Canal 5, TV Azteca, TUDN y ViX +

Partido: México vs Ecuador