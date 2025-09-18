La Selección Mexicana sigue cosechando malas noticias a meses de que dé comienzo el Mundial 2026, pues sus recientes actuaciones ante Japón y Corea del Sur dejaron un mal sabor de boca, a tal punto, de caer en el ranking FIFA.

La FIFA presentó su tradicional ranking con el top 10 de selecciones nacionales, en el cuál México no figura dentro de la élite e incluso bajó puestos tras los partidos ante los conjuntos asiáticos.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre primero empató contra Japón 0-0 y posteriormente contra Corea del Sur por un marcador de 2-2, lo que provocó que se redujeran sus puntos para el ranking FIFA.

Alerta en el Tri: Selección Mexicana cae en el ranking FIFA a meses del Mundial

De acuerdo con el ranking FIFA, la Selección Mexicana cayó al lugar 14, dos puestos por encima de Estados Unidos, lugar que lo mantiene como el mejor de la Concacaf, pero que la nación norteamericana los sigue de cerca.

Pese a descender un lugar en el ranking FIFA, la Selección Mexicana se mantiene por arriba de selecciones como Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, entre otros.

Por otro lado, la Selección de Alemania salió por primera vez del top 10 desde octubre 2024. Los alemanes bajaron tres puestos y figuran en el décimo segundo lugar, por delante de Colombia, México y Uruguay.

El gran cambio del ranking FIFA fue para España, que puso fin a un largo dominio de Argentina, que por mucho tiempo lideró a los representativos internacionales, por lo que ahora los europeos dominan la tabla de clasificaciones.

¿Cómo quedó el ranking tras la fecha FIFA de septiembre?

El ranking FIFA tuvo ligeras modificaciones tras la fecha FIFA de septiembre, por lo que la tabla quedó de la siguiente manera:

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Bélgica Croacia Italia

🔝🇪🇸 Spain claim the top spot in the latest #FIFARanking! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 18, 2025

Cabe mencionar que el ranking podría cambiar en cuestión de semanas ante la llegada de la fecha FIFA de octubre, la cuál se disputará entre el 6 y 14 de octubre.