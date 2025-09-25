La Selección Mexicana quiere llegar de lo mejor preparada para el Mundial 2026 y espera que se concreten unos partidos amistosos contra selecciones top del mundo, las cuáles serían Portugal, Francia y Argentina.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está haciendo un esfuerzo por encontrarle a la Selección Mexicana partidos de preparación contra rivales fuertes de cara al Mundial 2026, en el cuál México será local.

En caso de confirmarse dichos partidos, la Selección Mexicana tendría una preparación de lujo antes del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, pues enfrentaría ni más ni menos que a las selecciones de Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

¿Cuándo jugaría la Selección Mexicana contra Portugal, Francia y Argentina previo al Mundial 2026?

Aunque todo mundo espera que la Selección Mexicana juegue contra Portugal, Francia y Argentina en el remodelado Estadio Azteca, la realidad es que no será posible contra todos ellos.

De estos posibles rivales, Argentina es el que ya estaría confirmado para enfrentarse a la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, pues Chiqui Tapia, presidente de la AFA, reveló que ya está cerrado el duelo México vs Argentina, el cuál se disputaría 15 días antes del arranque de la Copa del Mundo.

En el caso de Portugal, el enfrentamiento sería para la reapertura del Estadio Azteca, igual antes del Mundial 2026. De acuerdo con el periodista David Medrano, el juego sería el 28 de marzo de 2026 a las 12 horas, tiempo del centro de México.

Otro de los rivales que suenan para disputar un encuentro contra la Selección Mexicana es Francia, quien según reportes, quiere jugar contra México en el Estadio Azteca, sin embargo, dependería de su pase al Mundial 2026 para poder definir una fecha.

Los juegos que busca tener la #SeleccionMexicana previo a la Copa del Mundo 2026 🇲🇽🇺🇸🇨🇦



🇲🇽México 🆚 🇵🇹Portugal

👉🏻 Sería la reapertura del remodelado Estadio Azteca



🇲🇽México 🆚 🇫🇷Francia

👉🏻 Para fecha FIFA de Marzo



🇲🇽México 🆚 🇦🇷Argentina

👉🏻 El Presidente de la AFA habría… pic.twitter.com/lvg1G13d7r — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) September 25, 2025

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 para la Selección Mexicana?

De momento, el único que se podría decir que es completamente oficial sería el partido de la Selección Mexicana contra Argentina, el cuál fue anunciado por el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

Si se concretan los encuentros contra Portugal y Francia serían una completa locura, por lo que habrá que esperar cuál es la decisión final para antes de que empiece el Mundial 2026 para la Selección Mexicana, que será el 11 de junio del próximo año.