A través de sus redes sociales, la FIFA reveló un video en el que mostró los primeros detalles de las mascotas que habrá para el Mundial 2026 y ya se sabe que la de México llevará el nombre de Zayu.

Estamos a poco más de ocho meses para que comience el Mundial 2026, pero la expectativa está a tope desde ya, por lo que de a poco hemos ido conociendo más detalles sobre el certamen y en esta ocasión la FIFA reveló los primeros detalles de las mascotas.

En la publicación, el organismo encargado de la logística para la Copa del Mundo reveló que habrá tres mascotas para la edición del 2026, Zayu (México), Maple (Canadá) y Clutch (Estados Unidos), una por cada país anfitrión.

Los detalles que se saben hasta ahora de Zayu, la mascota de México para el Mundial 2026

En el video que la FIFA divulgó en redes sociales, se aprecia que a cada una de las mascotas para el Mundial 2026 les asignó un número y una posición. Debido a que Zayu es delantero le tocó el ‘9’.

Aunque en el video se aprecian pocos detalles de Zayu, diversos medios aseguran que se tratará de un felino para hacer referencia al jaguar, un animal característico de la zona del sureste de México.

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

Por el momento, no se sabe cual es el significado de esta palabra, pero es posible que la FIFA revele porque eligieron el nombre de cada mascota para el Mundial 2026 cuando las presente de forma oficial en los próximos días.

Mundial 2026: Zayu se une a Juanito y Pique como las mascotas de México

Zayu, será la tercera mascota en la historia de México en la historia de la Copa del Mundo, pues Juanito fue el elegido para el Mundial de 1970, Pique para el Mundial de 1986 y Zayu lo será para el 2026.

Juanito fue un niño con un sombrero que tenía la leyenda México 1970, además de que tenía una playera verde, un short blanco y unas calcetas verdes. Pique fue un chile con un sombrero gigante y un bigote, que de igual forma estaba vestido con los colores del Tri.

En esta ocasión, todo parece indicar que Zayu, Maple y Clutch serán animales característicos de cada país, ha comenzado a circular que el de Canadá será un oso, mientras que el de Estados Unidos un águila calva.