El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana continuará con su preparación enfrentando a Uruguay; te decimos la fecha y sede del partido.

La Selección Mexicana enfrentó en la Fecha FIFA de septiembre a Japón y Corea del Sur con resultados aceptables, mientras que en octubre se medirá ante Colombia y Ecuador.

¡De vuelta a casa! La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay en esta fecha

Se confirmó el partido de preparación entre la Selección Mexicana y Uruguay, con el que el Tricolor volverá a casa el sábado 15 de noviembre de 2025.

¡De vuelta a casa! La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay en esta sede

El partido de preparación rumbo al Mundial 2026, Selección Mexicana vs Uruguay, se jugará el sábado 15 de noviembre en la ciudad de Torreón, con el Estadio TSM como sede.

Partido de preparación: Selección Mexicana vs Uruguay

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio TSM de Torreón

Transmisión: Por confirmar

¡Partido ante rival mundialista! 🇺🇾



Volvemos a Torreón para continuar nuestra preparación rumbo al Mundial 2026 y lo haremos ante una Selección de gran exigencia. ⚽️🔥#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/yZ0jH6KogG — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 11, 2025

La Selección Mexicana enfrentará a otro combinado mundialista

La preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 inlcuye en los próximos meses solo a rivales que ya calificaron a la máxima justa del futbol, como es el caso de Uruguay.

“Javier Aguirre quiere enfrentar a la Selección ante rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades”, comentó Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, en la presentación del partido contra Uruguay..

Después de los juegos antes Japón y Corea del Sur, el nivel de competencia crecerá ante Colombia y Ecuador, pero ante Uruguay el grado de dificultad será muy especial para la Selección Mexicana.

Javier Aguirre, DT de México, tendrá una oportunidad importante para seguir consolidando la base y estructura del plantel ante Uruguay, una selección de gran prestigio que será un examen exigente.

¿Cuándo empieza la venta de boletos para el partido Selección Mexicana vs Uruguay?

La venta de boletos para el partido Selección Mexicana vs Uruguay será del 26 al 30 septiembre con una preventa bancaria; el 1 y 2 de octubre será la venta para abonados del Club Santos Laguna y el 3 de octubre la venta general.