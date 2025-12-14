El equipo de ciclismo profesional A.R. Monex Pro Cycling Team, está de luto por la muerte de Jade Romero Peña, ciclista de 14 años de edad, por lo que rendirá un homenaje póstumo para honrar su memoria.

“En cuanto las condiciones emocionales y familiares lo permitan, realizaremos un homenaje para despedir y honrar la vida de Jade. Compartiremos los detalles en su momento para quienes deseen sumar” A.R. Monex

Descanse en paz, Jade Romero Peña

La muerte de la integrante del equipo femenil Sub 17 de A. R. Monex sorprendió al mundo del ciclismo y a sus familiares y conocidos en su natal Coatzacoalcos, Veracruz.

El equipo A. R. Monex es patrocinado principalmente por Grupo Financiero Monex, el cual impulsa a jóvenes, adolescentes y niños a llegar al ciclismo profesional, como lo hizo con Isaac del Toro.

¿Quién fue Jade Romero Peña? Promesa del ciclismo mexicano

Jade Romero Peña, integrante del equipo femenil Sub 17 de A.R. Monex, tenía 14 años de edad y era originaria de Coatzacoalcos, Veracruz.

Recientemente se había integrado a A.R. Monex tras una visoria de talentos y era considerada por el equipo como una joven “talentosa, comprometida y con un futuro prometedor en el ciclismo mexicano”.

A.R. Monex colocó un comunicado en el que lamentó la muerte de la deportista de alto rendimiento y joven promesa del ciclismo mexicano.

¿Qué se sabe del accidente y muerte de Jade Romero Peña en Toluca?

Lo que hasta el momento se conoce es que Jade Romero Peña murió en un accidente de carretera cando viajaba con destino a Toluca, Estado de México.

A. R. Monex dijo que por ahora estará acompañando a la familia y se centrará en dar contención emocional a los atletas y staff para después hacer el mencionado homenaje póstumo.

También señaló que como institución han suspendido temporalmente todas las actividades deportivas.