La Liga MX Femenil arranca con el Apertura 2026 y Pumas vs León abren su actividad en la Jornada 1. Domingo 2 de agosto a las 12 horas. Transmiten YouTube y ViX.
- Partido: Pumas vs León
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: YouTube y ViX
Pumas vs León: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
El domingo 2 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con el Pumas vs León, en punto de las 12 horas.
Pumas vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?
El partido Pumas vs León podrá verse a través de YouTube y ViX.
- Partido: Pumas vs León
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: YouTube y ViX
Pumas femenil se renovó en busca de la Liguilla
Pumas femenil que dirige Roberto Medina, renovó su plantel con jugadores de experiencia y calidad en busca de regresar a la fase final de la Liga MX Femenil.
La española Andrea Pereira encabeza a la lista de refuerzos de Pumas femenil, seguida por la inglesa Leighanne Robe, al australiana Emily Gielnik y Priscila Chinchilla, jugadora de Costa Rica.
Las mexicanas Casandra Montero y Elena Sainz también se integraron al plantel de Pumas femenil.