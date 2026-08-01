La Liga MX Femenil arranca con el Apertura 2026 y Pumas vs León abren su actividad en la Jornada 1. Domingo 2 de agosto a las 12 horas. Transmiten YouTube y ViX.

Partido: Pumas vs León

Fase: Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: YouTube y ViX

Pumas arranca como local el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil (MexSport Agency / MEXSPORT)

Pumas vs León: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

El domingo 2 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con el Pumas vs León, en punto de las 12 horas.

Pumas vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?

El partido Pumas vs León podrá verse a través de YouTube y ViX.

Partido: Pumas vs León

Fase: Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: YouTube y ViX

Pumas femenil se renovó en busca de la Liguilla

Pumas femenil que dirige Roberto Medina, renovó su plantel con jugadores de experiencia y calidad en busca de regresar a la fase final de la Liga MX Femenil.

La española Andrea Pereira encabeza a la lista de refuerzos de Pumas femenil, seguida por la inglesa Leighanne Robe, al australiana Emily Gielnik y Priscila Chinchilla, jugadora de Costa Rica.

Las mexicanas Casandra Montero y Elena Sainz también se integraron al plantel de Pumas femenil.