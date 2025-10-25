La explosión de Isaac del Toro en el ciclismo mundial empieza a tener un efecto positivo en otros competidores mexicanos, con la firma de una promesa nacional que por un equipo de Europa.

Isaac del Toro, quien sigue brillando sobre su bicicleta en el Campeonato Nacional de Ciclismo, tendrá a un nuevo paisano a su lado en las carreras de Europa, gracias al equipo español Burgos.

¿Quién es la promesa mexicana que acompañará a Isaac del Toro en Europa?

El equipo Burgos firmó a la promesa mexicana César Macías, ciclista tapatio que dará el salto al profesionalismo para codearse con Isaac del Toro.

César Macías, quien corrió a gran nivel en los últimos tres años con el equipo Petrolike, destaca como velocista, aunque también comóte en media montaña.

La calidad de César Macías, quien busca emular los triunfos de Isaac del Toro, ha logrado 16 top-10 en la temporada más reciente, brillando en las mejores carreras del panorama Sub-23.

La promesa mexicana ha disputado cuatro Campeonatos del Mundo con su selección nacional, y su mayor logro fue la victoria en la última etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.

🇲🇽 César Macías: "Ha sido una temporada de ensueño, me he desarrollado como ciclista y he logrado buenos resultados"



🤝🏻 "Qué mejor que ir al Burgos Burpellet BH, que me da la oportunidad de seguir creciendo. Seremos una buena unión y estoy muy agradecido"#CIcloturismoBurgos pic.twitter.com/QLzJoPZHYm — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) October 23, 2025

¿Qué motivó al equipo Burgos para firmar a César Macías?

César Macías, promesa mexicana del ciclismo, firma con el equipo Burgos por dos temporadas, un atleta que ya sabe lo que es correr en Europa, al igual que Isaac del Toro.

Con tan solo 17 años, en 2021, se incorporó al equipo Start Junior Team, compuesto íntegramente por corredores latinoamericanos, pero con sede en Bélgica.

Más tarde, firmado por Petrolike, equipo mexicano del tercer escalón de la UCI, tuvo a su disposición un amplio calendario de competiciones en Europa.

En 2024 debutó en el Giro Next Gen, fue cuarto en una llegada al sprint de la Volta a Portugal y acabó sexto en el Campeonato Panamericano.

Su mejor actuación llegó al imponerse en la última etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.

“César Macías es un ciclista en el que nos habíamos fijado hace tiempo. Creemos que tiene un margen de importante de mejora y que se adaptará muy bien a nuestro equipo”, compartió Damien Garcia, director deportivo del equipo Burgos.