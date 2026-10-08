Erling Haaland, jugador del Manchester City, pidió permanecer unidos luego de que el club inglés fue declarado culpable de infringir las reglas financieras de la Premier League.

El Manchester City jugará ante Liverpool en la reanudación de la Premier League, su primer partido tras la publicación del veredicto en contra de un panel investigador que determinó que infló sus ingresos para eludir las normas de juego limpio financiero.

Esto dijo Erling Haaland sobre el futuro del Manchester City

El Manchester City fue declarado culpable por una comisión independiente de los cargos financieros presentados por la Premier League, ante lo que podría enfrentar fuertes sanciones, incluida la posible expulsión del torneo.

Al respecto, el City presentó una apelación contra las conclusiones en su contra, mientras el equipo se prepara para volver a jugar en la Premier League.

En ese sentido, Erling Haaland aseguró en declaraciones a Sky Sports, retomadas por la página oficial del Manchester City, que tienen que permanecer unidos y sonreír.

Tenemos que permanecer unidos y tenemos que repartir cariño entre nosotros. Así que sí, permanezcan unidos, disfruten del viaje y sonrían” Erling Haaland, jugador del Manchester City

Erling Haaland solo piensa en ganar con el Manchester City (Luis Vieira / AP Photo/Luis Vieira)

Halaand sabe que enfrentarán hostilidad en la cancha de Liverpool

Erling Haaland asume su rol de líder en el Manchester City, y cuando le preguntaron cuál sería su mensaje para los aficionados del equipo que viajen a Anfield para el partido ante Liverpool, comentó.

Tenemos que permanecer unidos, tenemos que estar los unos con los otros y tenemos que mantenernos positivos. Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que tener una sonrisa". Erling Haaland, jugador del Manchester City

Tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia adelante e intentar ganar partidos de fútbol y luego tratar de disfrutar la situación y el partido”. Erling Haaland, jugador del Manchester City

Entrenador del Manchester City se concentra en el partido ante Liverpool

En el mismo tenor que Erling Haaland, Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, afirmó que tanto él como los jugadores están concentrados en el fútbol.

Tras un largo parón internacional, el City regresa el domingo 11 de octubre para enfrentar en Anfield a Liverpool.