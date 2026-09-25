El Manchester City aseguró que el proceso por cargos financieros en la Premier League sigue en curso, descartando que haya sido encontrado culpable como indican reportes de prensa.

Además, de acuerdo a una fuente cuestionada por la agencia AP, el Manchester City está listo para apelar una decisión de culpabilidad.

Este viernes 25 de septiembre de 2026, The Athletic informó que el Manchester City fue declarado culpable de todos menos uno de los más de 100 cargos presentados por la Premier League.

La Premier League acusó al City en febrero de 2023 de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018. E

¿Qué dijo el Manchester City sobre el proceso que enfrenta?

De acuerdo a la BBC, el Manchester City reiteró su posición tras la información que señala su culpabilidad por romper las reglas financieras de la Premier League.

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes por resolver y sujeto a estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City FC sigue siendo la misma que la expresada en el comunicado del club de febrero de 2023” Manchester City

El club recordó que ha respetado el proceso basado en que la Premier League actuaría como un regulador independiente, imparcial y ecuánime, libre de influencias partidistas.

Al respecto, y hasta el momento de realizar esta nota, la Premier League no ha confirmado alguna información actualizada sobre el caso del Manchester City.

El City ha defendido su inocencia luego de que supuestos correos electrónicos y documentos filtrados, fueran publicados desde 2018 por la revista alemana Der Spiegel.

Manchester City está en riesgo de perder sus títulos recientes en la Premier League (Dave Thompson / AP)

Lo que puede pasar si se confirma la culpabilidad del Manchester City

El caso del Manchester City incluye infracciones cometidas entre 2009 y 2018, por las que se acusa al club de no proporcionar información financiera precisa, alterar montos de patrocinios y realizar pagos ocultos a futbolistas y entrenadores.

Si el Manchester City termina siendo culpable, las sanciones irían desde multas millonarias, deducción de puntos, pérdida de títulos y la expulsión definitiva de la Premier League.