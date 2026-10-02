La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) evalúa tomar medidas disciplinarias contra el Manchester City tras el veredicto de culpabilidad hecho por la Premier League.

Una comisión independiente determinó que el Manchester City incurrió en más de un centenar de irregularidades financieras en la Premier League, incluyendo financiación encubierta para evadir las normativas de juego limpio financiero.

La decisión de la Comisión Independiente tiene importantes implicaciones para la integridad del juego. Estamos analizando detenidamente la decisión y sus consecuencias, y tomaremos las medidas oportunas." FA

La FA seguirá de cerca los avances del caso del Manchester League en la Premier League

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) agregó a través de un comunicado que el proceso entre la Premier League y el Manchester City aún está en curso, por lo que no hará más comentarios por el momento.

Sin embargo, la FA seguirá de cerca la evolución de la situación para en su momento tomar una decisión disciplinaria si es necesaria contar el equipo que preside Khaldoon Al Mubarak.

Las sanciones que podría recibir el Manchester City

Con el caso abierto y tras la apelación al fallo en su contra, las posibles sanciones para el Manchester City por irregularidades financiera están claras.

Los castigos evaluados bajo el reglamento de la Premier League son la deducción de puntos, pérdida de títulos y la expulsión definitiva de la competencia.

En ese sentido, las sanciones de la FA contra el Manchester City podría incluir posibles repercusiones más allá de si participación en la Premier League.