El Manchester City reaccionó con sorpresa y decepción al fallo de la Premier League que lo declaró culpable de más de 100 cargos de irregularidades financieras.

“El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso” Manchester City

A través de un comunicado, el Manchester City reiteró su inocencia y aseguró que se defenderá en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.

“El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura” Manchester City

El City recordó que ha respetado el debido proceso durante ocho años y acusó a la Comisión de no actuar con imparcialidad.

Las sanciones podrían incluir deducción de puntos o expulsión de la Premier League.

El Manchester City se defenderá del fallo en contra que confirmó la Premier League

Tras la confirmación de culpabilidad del Manchester City por la Premier League, el club inglés adelantó que actuará con firmeza cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.

El City insistió en que el proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar.

Recuerda el Manchester City que ha respetado el proceso abierto en su contra

El Manchester City recordó que ha respetado el debido proceso durante ocho años, partiendo de la base de que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League “se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”.

En ese sentido, el club aseguró que tiene restricciones sobre lo que puede decir al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos futuros.

Los cargos que enfrenta el Manchester City en la Premier League

El Manchester City enfrenta posibles sanciones que podrían incluir una deducción de puntos o la expulsión de la Premier League.

El veredicto explosivo de una comisión independiente “detalla cómo el club quebrantó sistemáticamente las reglas de la Premier League durante casi una década”, dijo el director ejecutivo de la Liga Premier, Richard Masters.

El City fue acusado de una serie de violaciones financieras entre 2009 y 2018. El club no proporcionó información financiera precisa y presentó cifras infladas para acuerdos de patrocinio procedentes de Abu Dabi, además de ocultar pagos que complementaban los salarios de entrenadores y jugadores.