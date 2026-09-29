La Premier League confirmó este martes 20 de septiembre que el Manchester City fue encontrado culpable de más de 100 cargos de irregularidades financieras.

El Manchester City, el equipo más exitoso de Inglaterra en los últimos 15 años, enfrentará sanciones severas que podrían incluir una enorme deducción de puntos o incluso la expulsión de la Premier League.

Las irregularidades en las que incurrió el Manchester City en la Premier League

A través de un comunicado, la Premier League señaló que el Manchester City concertó contratos ficticios con varios de sus socios comerciales, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos

El City presentó cuentas mal expresadas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y reguladores del fútbol

El Manchester City incumplió de manera significativa tanto los límites de gasto de la Premier League como los de la UEFA.

El Manchester City no informó con precisión sus ingresos y gastos con fines de las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League y las Reglas de Licencia de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA.

El Manchester City apelará la decisión que lo declara culpable (Jon Super / AP Photo/Jon Super)

Las posibles sanciones que recibirá el Manchester City

Aunque la culpabilidad del Manchester City ha sido confirmada por la Premier League, las sanciones económicas y deportivas aún no han sido anunciadas.

Sin embargo, el reglamento de la Premier League es claro en cuanto a los posibles castigos.

Fuertes multas económicas.

Deducción masiva de puntos (aplicable a temporadas actuales o pasadas, lo que podría despojarlos de títulos previos).

Descenso administrativo obligatorio o la expulsión definitiva del campeonato.

La directiva del Manchester City, encabezada por el presidente Khaldoon Al Mubarak, tiene como límite el viernes 2 de octubre de 2026 para formalizar su apelación.