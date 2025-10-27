La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está por llegar a su fin toda vez que restan solamente dos jornadas en las que se definirá solamente un pase más directo a la Liguilla, así como las escuadras que buscarán meterse entre los calificados por la vía del Play In una vez terminadas las 17 fechas.

En estos momentos, hay cinco equipos que están calificados a la Liguilla por el título de la Liga MX de forma directa; Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados ya tienen matemáticamente el boleto toda vez que no hay forma de que alguno de ellos caiga más allá del sexto puesto. Dicho esto, solamente aspiran a pelear por mejorar su posición en la tabla, aunque en el caso de los Diablos, tratarán de retener el liderato general.

El sexto mejor posicionado por ahora es Chivas. El Rebaño ha escalado posiciones hasta estar en zona de Liguilla directa y su futuro está en sus manos; sin embargo, debajo de ellos tienen a Pachuca (a quien enfrentarán este fin de semana), Bravos y en menor medida a Santos, que en puntos todavía podría empatarlos.

La lucha por el último boleto a la Liguilla y el Play In

El último boleto directo a la Liguilla, por ahora, le pertenece a Chivas. Guadalajara tiene 23 puntos, pero no puede descuidarse toda vez que Pachuca viene debajo de ellos con solamente una unidad de diferencia. De hecho, el próximo domingo en el Estadio Hidalgo tendrán un duelo directo por llegar a la última jornada en zona de cuartos de final y no de Play In.

Tijuana con 21 puntos y FC Juárez con 20 unidades, estarán muy pendientes de lo que pase con Pachuca y Chivas, esto debido a que una combinación de resultados podría favorecer sus aspiraciones de Liguilla directa. Por ahora, ambos están en zona de Play In junto con Tuzos y Santos.

Más abajo en la clasificación general vienen los equipos que su única aspiración es meterse a la Liguilla por la vía del Play In. El pelotón es amplio y está conformado por equipos como los propios Guerreros, Atlético de San Luis, Atlas, Pumas, Querétaro, Mazatlán, Necaxa y León.

Puebla; el único eliminado del Apertura 2025

Hasta este momento, el único equipo matemáticamente eliminado del torneo Apertura 2025 de la Liga MX es Puebla. Con nueve puntos, La Franja ya no aspira ni siquiera al Play In y jugará las últimas dos jornadas con la esperanza de no terminar el torneo en el fondo de la clasificación general, así como por conseguir puntos que le sumen al cociente con miras a la lucha por no pagar la multa el torneo entrante.

Puebla, ya eliminado, necesita ganar sus últimos dos partidos y esperar a que León, Necaxa, Mazatlán o Querétaro, no ganen alguno de sus partidos restantes para así, dejar el fondo de la clasificación en este Apertura 2025.