El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 31 de octubre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver a Cruz Azul en la Jornada 16.

La Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con tres partidos, en el viernes botanero del 31 de octubre.

Necaxa vs Santos, San Luis vs FC Juárez y Puebla vs Cruz Azul, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 31 de octubre.

Necaxa vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 31 de octubre

El Necaxa recibe a Santos en el inicio de la Jornada 16 de la Liga MX, en el viernes botanero del 31 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma Claro Sports y el Canal 7 transmitirán el partido Necaxa vs Santos, en el que los laguneros buscan amarrar el pase al Play-In de la Liga MX.

En la Jornada 15, Necaxa venció 4-3 a San Luis en calidad de visitante; mientras que Santos derrotó 3-1 a Querétaro.

Partido: Necaxa vs Santos

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports y el Canal 7

San Luis vs FC Juárez: Horario y dónde ver el viernes botanero del 31 de octubre

San Luis vs FC Juárez continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 31 de octubre en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

La plataforma Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido San Luis vs FC Juárez, como parte de la Jornada 16 de la Liga MX.

San Luis perdió en casa con Necaxa en la Jornada 15 de la Liga MX; mientras que FC Juárez empató 4-4 con Puebla.

Partido: San Luis vs FC Juárez

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

Puebla vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el viernes botanero del 31 de octubre

Puebla vs Cruz Azul cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 31 de octubre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Las plataforma Caliente TV y FOX One, además del Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Cruz Azul, como parte de la Jornada 16 de la Liga MX.

Puebla empató 4-4 con FC Juárez en la Jornada 15 de la Liga MX; mientras que Cruz Azul doblegó a Rayados, 2-0.

Así se jugará el resto de la Jornada 16 de la Liga MX

El sábado 1 de noviembre continúa la Jornada 15 de la Liga MX con tres partidos, mientras que el domingo 2 se jugarán tres duelos.

Sábado 1 de noviembre

Atlas vs Toluca | 17 horas

Rayados vs Tigres | 19:05 horas

América vs León | 21:05 horas

Domingo 2 de noviembre