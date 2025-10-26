Hoy sábado 25 de octubre se juega el Chivas vs Atlas, el Clásico Tapatío de la Liga MX, como parte de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025; sigue las acciones del partido en vivo.

Chivas recibe al Atlas en el Estadio Akron en punto de las 19:00 horas, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Y es que el Rebaño Sagrado sigue en la búsqueda de calificar directo a la Liguilla, mientras que el conjunto rojinegro aún aspira por un boleto al play-in.

Chivas vs Atlas en vivo: Listas las alineaciones

Alineación Chivas: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González, Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Armando González.

Alineación Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Matheus Dória, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Mateo García y Uros Durdevic.

¡Listos los hombres que esta tarde disputarán el Clásico Tapatío en Zapopan! 🔴⚫️



Vamos juntos con la unión y la fortaleza de @PerduraMx 🦊#GDLEsDeAtlasFC pic.twitter.com/LEbqnJKPCB — Atlas FC (@AtlasFC) October 25, 2025

Chivas vs Atlas en vivo: Canal y hora para ver el Clásico Tapatío

Este sábado se juega el Chivas vs Atlas, el Clásico Tapatío, en la Jornada 15 de la Liga MX; te decimos canal y hora para verlo en vivo.