Ramin Rezaeian no pudo ocultar el cruce de emociones que sintió al recibir el trofeo MVP tras el empate 1-1 entre su selección Irán y Egipto.

Las dificultades logísticas y de visado que encaró la delegación de Irán, opacaron el buen momento que vivía le futbolista, quien mostró tristeza debido a las injustas condiciones en las que jugaron el Mundial 2026.

Tras recibir su trofeo, Rezaeian lo puso bajo sus brazos al tiempo de juntar las palmas de sus manos y hacer una reverencia ante las cámaras, en su rostro no había felicidad pese al reconocimiento recibido.

Mehdi Taremi, capitán y máxima figura de la Selección de Irán también fijó postura contra la FIFA y el gobierno de Estados Unidos.

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos competir en estas condiciones, no es justo. Si la FIFA piensa que esto es correcto, es su problema, pero hay una clara coordinación para eliminarnos” Mehdi Taremi, jugador de Irán

Las desventajas de Irán que lo hicieron “refugiarse” en México

Irán estuvo a punto de no asistir al Mundial debido a las restricciones diplomáticas y de visados para ingresar a Estados Unidos, y se vio obligado a establecer su campamento base en la ciudad de Tijuana, México.

En consecuencia, Irán tuvo que viajar en avión el mismo día de cada juego para cumplir con sus partidos en los estadios de Estados Unidos.

Sus permisos solo cubrían el traslado directo para disputar los 90 minutos, teniendo que abandonar el suelo estadounidense inmediatamente después del silbatazo final, con el desgaste que eso implicaba.

Irán jugó con mucho orgullo el Mundial 2026 (Gregory Bull / AP Photo/Gregory Bull)

El mensaje de agradecimiento para México

Tiempo después, Ramin Rezaeian agradeció a México por la hospitalidad y el apoyo brindados a la selección de Irán durante su participación en el Mundial 2026.

A través de un mensaje, el defensa destacó el cálido recibimiento que él y sus compañeros encontraron en territorio mexicano.

“En nombre mío y de todos mis compañeros de la selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable” Ramin Rezaeian, jugador de Irán

En otro mensaje en “X”, el jugador de Irán pidió disculpas por no haber conseguido el objetivo trazado en el Mundial 2026.

Señaló que, aunque ganaron en la cancha, la clasificación se la arrebataron desde el VAR.