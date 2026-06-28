La aventura de la Selección de Irán en el Mundial de 2026 llegó a su fin sin necesidad de disputar un partido más.
El conjunto asiático quedó eliminado de la Mundial 2026 luego del empate entre Austria y Argelia, resultado que cerró las posibilidades de clasificación para los iraníes.
Selección de Irán dependía del partido Austria vs Argelia
Irán llegó a la última jornada dependiendo no solo de sus propios resultados, sino también de una combinación de marcadores en otros grupos.
Sin embargo, la igualdad entre austríacos y argelinos modificó la tabla de los mejores terceros y dejó al equipo asiático sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.
Jugadores como Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh y Sardar Azmoun intentaron liderar al equipo en una edición histórica del Mundial, pero los resultados no acompañaron a los dirigidos por el cuerpo técnico iraní.
Selección de Irán dice adiós del Mundial 2026
La eliminación de Irán representa un duro golpe para una selección que había llegado al torneo con la ilusión de igualar o superar sus mejores actuaciones mundialistas.
A pesar de mostrar momentos competitivos y contar con futbolistas de experiencia internacional, Irán no logró sumar los puntos necesarios para mantenerse en la pelea.