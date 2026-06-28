La aventura de la Selección de Irán en el Mundial de 2026 llegó a su fin sin necesidad de disputar un partido más.

El conjunto asiático quedó eliminado de la Mundial 2026 luego del empate entre Austria y Argelia, resultado que cerró las posibilidades de clasificación para los iraníes.

Selección de Irán dependía del partido Austria vs Argelia

Irán llegó a la última jornada dependiendo no solo de sus propios resultados, sino también de una combinación de marcadores en otros grupos.

Sin embargo, la igualdad entre austríacos y argelinos modificó la tabla de los mejores terceros y dejó al equipo asiático sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Jugadores como Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh y Sardar Azmoun intentaron liderar al equipo en una edición histórica del Mundial, pero los resultados no acompañaron a los dirigidos por el cuerpo técnico iraní.

Se acabó el sueño: Irán es eliminado del Mundial 2026 por el resultado entre Austria y Argelia. (Vahid Salemi / AP)

Selección de Irán dice adiós del Mundial 2026

La eliminación de Irán representa un duro golpe para una selección que había llegado al torneo con la ilusión de igualar o superar sus mejores actuaciones mundialistas.

A pesar de mostrar momentos competitivos y contar con futbolistas de experiencia internacional, Irán no logró sumar los puntos necesarios para mantenerse en la pelea.