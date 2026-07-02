La Selección Nacional de Irán regresó este miércoles a su país y fue recibida con un emotivo recibimiento en el aeropuerto de Teherán, donde cientos de aficionados, niños y familias los esperaban con pancartas, banderas y mensajes de agradecimiento, esto a pesar de quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial 2026, el equipo fue ovacionado como héroes nacionales.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Irán, que habían establecido su base en Tijuana, México, debido a las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, bajaron del avión entre aplausos y cánticos de “¡Irán, Irán!”.

Cámaras y reporteros rodearon al entrenador de Irán, Amir Ghalenoei y a figuras como el portero Alireza Beiranvand y el capitán Mehdi Taremi, quienes agradecieron el apoyo de la afición.

Así regresó el equipo de Irán a su país tras el Mundial 2026, representando su orgullo nacional

En redes sociales se ha revelado cómo el fue el regreso de la selección iraní de fútbol tras el Mundial 2026, donde fueron eliminados en fase de grupos tras tres empates, recibiendo una bienvenida con pancartas y agradecimientos en el aeropuerto.

En el video que circula en redes, se observa a la selección de Irán avanzando entre una multitud entusiasta que sostenía carteles con frases de apoyo y camisetas del equipo, reflejando gratitud más allá de los resultados deportivos.

Irán finalizó tercero en el Grupo G con tres empates: ante Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda y no clasificó a octavos por diferencia de goles; sin embargo, el regreso a casa se vivió como un momento de cohesión nacional en medio de desafíos externos.

Se ha destacado el esfuerzo del “Team Melli” en un torneo complicado por la logística y el contexto internacional, en donde jugadores como Ramin Rezaeian expresaron disculpas por no avanzar, pero prometieron enfocarse en futuros retos como la Copa Asiática.

Este cálido recibimiento contrasta con la compleja participación de Irán en el Mundial 2026, donde la selección se convirtió en una historia de resiliencia.