Este domingo 31 de agosto se disputó el partido de leyendas de Tigres vs leyendas del FC Barcelona, mismo que se disputó en el Estadio Universitario casa de los felinos.

Los aficionados del FC Barcelona pudieron disfrutar del juego de algunos de los futbolistas legendarios que pasaron por el cuadro culé y gritaron varios goles.

Con una gran exhibición de David Villa, el cuadro blaugrana se llevó el triunfo de 3-2 en un partido lleno de nostalgia por la calidad de jugadores que se presentaron en el Volcán.

Leyendas de Tigres vs Leyendas del FC Barcelona: Resumen y goles del partido en el Universitario

Con tres goles de David Villa las leyendas del FC Barcelona derrotaron 3-2 a las leyendas de Tigres en un partido de exhibición que se disputó en el Estadio Universitario.

Fue en el minuto 18 cuando los felinos abrieron el marcador con un testarazo de Héctor Mancilla dentro del área chica, sin embargo en el arranque del segundo tiempo Villa empató desde los 11 pasos.

Al 49’, Lucas Lobos desde el tiro libre retomó la ventaja para el conjunto felino pero ésta les duró poco ya que el español se vistió de héroe para con un penal a los 58’ y al 75’ con un disparo raso sentenció la remontada.

David Villa confesó que quiso jugar en la Liga MX

En el marco del partido de leyendas de Tigres contra leyendas del FC Barcelona, jugadores de ambos equipos sostuvieron una conferencia de prensa previa al juego en donde David Villa confesó que quiso jugar en la Liga MX.

“Tuve la suerte de nacer en España y jugar en esa gran Liga, pero al pasar los 30 claro que quería jugar fuera. Me abrí a todas las posibilidades, desgraciadamente no se dio venir a México. Estuve en Estados Unidos y en Japón, pero me habría encantado venir a este país, pero aquí estoy para jugar el partido de leyendas” expresó David Villa.

El delantero español tuvo un largo recorrido por equipos europeos en donde pasó por los grandes como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid y en su paso por la MLS jugó con el New York City FC.