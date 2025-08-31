Los fans del Rayo Vallecano llevaron a cabo una huelga de animación durante el partido contra FC Barcelona en protesta de la institución que dirige Raúl Martín Presa.

A través de un comunicado, los fans del Rayo Vallecano informaron que llevarían a cabo la huelga de animación durante 90 minutos para protestar por el “absoluto abandono institucional”.

“Para los aficionados franjirrojos, el Rayo Vallecano es una entidad centenaria que basa su fortaleza en dos pilares fundamentales: sus trabajadores, incluyendo en ellos a todo el plantel técnico y jugadores; y su afición, capaz de hacer volar al equipo en días gloriosos, pero también de bajar al barro y remangarse para tirar del club en los momentos más agónicos, duros y adversos que han tenido lugar durante más de cien años”, exponen los fans del Rayo Vallecano en la que afirman su compromiso por la huelga de animación llevada a cabo en el partido contra FC Barcelona.

La insólita protesta de los fans del Rayo Vallecano vs FC Barcelona; los fans hacen “huelga de animación”

Los fans del Rayo Vallecano protestaron contra la institución, específicamente contra el dirigente Raúl Martín Presa debido al presunto abandono del club y del estadio, además de que se oponen a que el equipo sea trasladado a otra sede.

“El Rayo sólo va a jugar única y exclusivamente entre dos Avenidas, una calle con nombre de payaso y otra con el de un teniente. Todo lo demás son curvas y las curvas son peligrosas”, detallan en el comunicado de los fans del Rayo Vallecano.

Por recuperar la ilusión. Por un Estadio bien mantenido. Por una institución cuidada.



Contra el abandono institucional. Contra la desidia y la inoperancia.



Anunciamos la primera protesta de la temporada. Mañana, contra el Barça, 90 minutos de silencio. #EscuchaAlAficionado pic.twitter.com/ExlxCWIj6Q — Bukaneros (@bukaneros92) August 30, 2025

La afición del Rayo Vallecano señaló que durante los 90 minutos del juego contra FC Barcelona no alentaron al equipo como acto de protesta.

“Frente a la desidia, la inoperancia y la ineptitud, bajamos temporalmente los brazos, dejamos de ondear las banderas, mantenemos quietas las bufandas y silenciamos nuestras voces como primer acto de protesta de la temporada con la esperanza de ser escuchados por primera vez en una década”, indicaron en el comunicado.

Fans del Rayo Vallecano llaman al diálogo tras la protesta

Los fans del Rayo Vallecano también hicieron un llamado al diálogo y pidieron que no haya represalias por la huelga de animación llevada a cabo en el partido contra FC Barcelona.

“Al diálogo y a la comprensión, esperando que, como primera medida, el club no aplique a la afición medidas recaudatorias en los partidos de Liga Conferencia. Es urgente que (el presidente Raúl Martín) Presa vuelva a ilusionar al rayismo. Es urgente que la afición se sienta cuidada. Es urgente que los rayistas veamos un gesto de conciliación por parte de la directiva”, finaliza el comunicado de los fans del Rayo Vallecano.