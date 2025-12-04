El sorteo del Mundial 2026 definirá el grupo de México en el torneo, pero la inteligencia artificial predice cuál será el destino para el Tricolor en la primera fase del torneo; te decimos qué tan realista es el resultado de la IA.

La inteligencia artificial predice el grupo de México en el Mundial 2026, torneo en el que será uno de los tres países anfitriones, y el resultado no parece tan lejano de la realidad.

Inteligencia artificial predice el grupo de México en el Mundial 2026: ¿qué tan realista es?

Hay que recordar que los países que son anfitriones en los Mundiales de la FIFA, suelen quedar integrados en grupos accesibles para poder avanzar a la siguiente ronda del torneo, algo que seguramente ocurrirá con México y la IA lo predice.

El hecho de que en el Mundial 2026 habrá por primera ocasión 48 selecciones participantes, abre más la posibilidad de que el grupo de México sea sencillo, lo que la inteligencia artificial habría tomado en cuenta para hacer su predicción.

¿Cuál sería el grupo de México en el Mundial 2026 según la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial predice que en el sorteo del Mundial 2026, el grupo de México estará integrado por Australia, Egipto y Nueva Zelanda, tres equipos que no representarían mayor dificultad para el Tricolor.

Así sería el grupo de México en el Mundial 2026 según la inteligencia artificial:

Grupo A

México

Australia

Egipto

Nueva Zelanda

¿Qué tan realista es el grupo de México en el Mundial 2026 que predice la inteligencia artificial?

El grupo que predice la inteligencia artificial para México en el Mundial 2026 es realista, ya que no representaría mucha dificultad para una de las selecciones anfitrionas del torneo.

Australia ofrece un futbol competitivo, pero no tan dominante como las potencias de Europa o Sudamérica.

Egipto, con sus altibajos, podría ser un rival complicado, pero no un gigante al nivel de Alemania, España o Francia.

Nueva Zelanda representa un equipo físicamente combativo, pero tradicionalmente con menor profundidad táctica.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C, en Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, junto a México y Canadá.

En el sorteo del Mundial 2026 habrá seis selecciones desconocidas, ya que los cuatro ganadores de la repesca de la UEFA y los dos ganadores de la repesca surgirán en marzo de 2026.