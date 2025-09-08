España avanza con paso firme rumbo al Mundial 2026 y esta vez, en su visita a Turquía, se impusieron categóricamente por marcador de 0-6; sin embargo, al margen de ese resultado, hubo un momento en el partido en el que resaltó un nuevo desplante de Lamine Yamal, esta vez hacia el DT de La Furia, Luis de la Fuente.

Lamine Yamal se había mostrado participe del juego independientemente de que no había hecho gol, pero a pesar de eso, el DT Luis de la Fuente decidió hacer cambios en España en los cuales le tocó salir al joven de Barcelona. Fue ahí cuando un nuevo desplante de su parte apareció en el área técnica española.

Álvaro Morata tomó el lugar en el campo de Lamine Yamal, quien mientras caminaba hacia a la banca fue interceptado por Luis de la Fuente, quien quiso reconocer su esfuerzo, pero al delantero se le notó desinteresado en su entrenador toda vez que ni siquiera se inmutó y siguió su camino mientras prácticamente lo ignoraba.

Los otros desplantes de Lamine Yamal con España

Cabe mencionar que este no es el primero de los desplantes de Lamine Yamal con España. Vale recordar la final de la Nations League en contra de Portugal, cuando el jugador se dirigió hacia afuera de la cancha mientras premiaban a los lusitanos como campeones de la competencia o cuando ni siquiera volteó a ver a Cristiano Ronaldo mientras le extendía la mano.

Los desplantes de Lamine Yamal no se han limitado exclusivamente a la Selección de España, también los ha tenido en Barcelona, como cuando le reclamó a Robert Lewandowski de manera airada tras salir de cambio por no pasarle el balón o su enfado por salir de cambio durante un juego de la Champions League 2025.

Estas actitudes de Lamine Yamal se han presentado con más regularidad, lo que ha llamado la atención de propios y extraños por su comportamiento que no corresponde con el que suele tener un elemento joven independientemente de sus condiciones futbolísticas.

Lamine Yamal se envuelve en escándalos

Por si fuera poco, recientemente Lamine Yamal se ha visto involucrado en escándalos fuera del futbol. Un ejemplo de ellos fue la acusación por haber contratado a personas con enanismo para amenizar su fiesta de cumpleaños.

Otro de los escándalos de Lamine Yamal fue su relación y supuesta separación de la cantante Nicki Nicole. Vale aclarar que el futbolista sigue como pareja de la artista argentina, por lo que todo lo que se habló en los últimos días fueron rumores infundados.

De tal forma, en las últimas semanas Lamine Yamal ha dado más de que hablar por situaciones que poco tienen que ver con su futbol a pesar de que hoy es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.