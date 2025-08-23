Lamine Yamal se ha convertido en el jugador de moda y no sólo por su talento y actuaciones en la cancha sino por la manera de comportarse fuera de esta. Entre mujeres, fiestas y hasta tratamientos faciales, así es la vida de la figura del FC Barcelona.

La nueva polémica de Lamine Yamal tuvo relación a un tratamiento facial. El futbolista de 18 años compartió sus “arreglitos” en sus redes sociales y de inmediato, cientos de usuarios lo reventaron.

Yamal “se puso guapo” para el duelo del FC Barcelona ante Levante, según su publicación y de inmediato le llovieron cientos de críticas de sus detractores.

Si bien Lamine Yamal puede hacer lo que le plazca en su tiempo libre, la afición no lo suelta y cada paso que da es motivo de comentarios en redes sociales.

El tratamiento facial de Lamine Yamal del que todos hablan

A través de redes sociales ha circulado con éxito un video de Lamine Yamal, en el que se muestra su tratamiento facial antes del duelo del FC Barcelona contra Levante en LaLiga de España.

Al parecer Lamine Yamal estaba más preocupado por cuidar su look que por prepararse para el duelo ante Levante de la Jornada 2 y de inmediato, la afición lo reventó.

Desde comentarios sobre su físico hasta temas de actitud y ego fueron las respuestas que recibió el video del tratamiento facial de Lamine Yamal.

El tratamiento de Lamine Yamal, a sus 18 años… 🇪🇸💆🏻‍♂️pic.twitter.com/zRTNkPONhK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 22, 2025

Lamine Yamal y su supuesto noviazgo con Nikki Nicole

Como les mencioné en líneas anteriores, la vida de Lamine Yamal ha sido motivo de noticia y ahora el futbolista de 18 años de edad no sólo ocupa portadas deportivas, pues ha dado mucho de qué hablar para la prensa rosa.

Una de sus más recientes polémicas surgió por la supuesta relación con Nikki Nicole. Lamine Yamal fue visto con la cantante en Mónaco.

Un error de Lamine Yamal provocó el gol del Levante ante FC Barcelona

Lamine Yamal estaba muy preocupado por su look, pero no se preocupó por prepararse para el choque ante Levante, al menos así se notó en los primeros minutos del choque de LaLiga, pues un error suyo derivó en el gol de Iván Romero.

Lamine Yamal perdió el balón y el Levante aprovechó el error para capitalizar el 1-0 en el Estadio de la Ciudad de Valencia.