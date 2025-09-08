El día de ayer, domingo 7 de septiembre, España jugó su segundo partido de las Eliminatorias para el Mundial 2026, partido en el que consiguió una contundente goleada ante Turquía.

Después del partido, Lamine Yamal se robó las cámaras por un insólito incidente por el que tuvo que quedarse en Turquía, lo que le hizo vivir momentos de tensión.

Y es que la estrella de España y del FC Barcelona perdió su pasaporte por lo que tuvo que permanecer una horas en el país otomano en lo que le autorizaban uno provisional.

La insólita razón por la que Lamine Yamal se tuvo que quedar en Turquía tras victoria de España

Lamine Yamal perdió su pasaporte por lo que la Selección de España tuvo que regresar a casa y lo hizo sin su estrella, quien se quedó varado por unas horas en Turquía.

Tras la victoria ante Turquía, los jugadores españoles se perfilaban a dejar el Estadio Konya Buyuksehir por lo que abordaron el autobús y fue en ese momento cuando Yamal se dio cuenta que perdió su pasaporte.

Emir, periodista turco, compartió un vídeo en sus redes sociales en donde se puede ver a Lamine que se percató que no tenía su pasaporte, se bajó del autobús para buscarlo, regresó a los vestidores y no tuvo éxito en la búsqueda.

🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.



Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

De acuerdo con distintos reportes el jugador blaugrana no pudo salir del país otomano mientras finalizaban los trámites de emergencia para obtener un duplicado provisional, hasta el momento no hay una versión oficial sobre si sigue en Turquía o ya pudo llegar a España.

¿Cuándo y a qué hora volverá a jugar Lamine Yamal?

Finalizó la actividad de España, selección que ganó sus dos partidos de eliminatorias mundialistas de la fecha por lo que ahora Lamine Yamal se prepara para regresar a la acción con su club.

Lamine Yamal deberá reportar con el FC Barcelona tras su arribo a España para trabajar en el planteamiento del siguiente encuentro en LaLiga.

Será el próximo domingo 14 de septiembre cuando el FC Barcelona retome su actividad en LaLiga al recibir la visita del Valencia, a la 1pm, tiempo del Centro de México.