La UEFA dio a conocer que multó a Lamine Yamal y Robert Lewandowski, jugadores del FC Barcelona por incumplir las normas de un control antidopaje.

El organismo de la UEFA impuso sanciones para Lamine Yamal y Robert Lewandowski por 5 mil euros debido a que infringieron el Reglamento Antidopaje en el último partido del FC Barcelona ante el Inter de Milán.

De acuerdo con la UEFA, ambos futbolistas no siguieron las instrucciones Oficial de Control Antidopaje en su artículo 21.8 y no acudieron de manera inmediata al Puesto de Control en su artículo 21.10, tal como lo exigen las normas.

Además de los jugadores, el cuerpo técnico también recibió sanciones, uno de ellos fue el DT Hansi Flick, quien fue multado por 20 mil euros y un partido de suspensión en competiciones de clubes de la UEFA por vulnerar los principios generales de conducta.

UEFA impone multas a jugadores y cuerpo técnico del FC Barcelona

Además de sancionar a Lamine Yamal y Robert Lewandowski, la UEFA sancionó con el mismo monto que a Hansi Flick a su asistente, Marcus Sorg, por los mismos motivos.

El Comité de Control, Ética y Disciplina también castigó al FC Barcelona con 5 mil 250 euros por lanzamiento de objetos y 2 mil 500 por encendido de fuegos artificiales durante el encuentro.

Cabe mencionar que todas las sanciones impuestas por la UEFA se aplicarán de forma inmediata y condicionarán el próximo partido del equipo blaugrana.

🚨 La UEFA sanciona a LAMINE y LEWANDOWSKI por "NO presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje".



💰 Ambos deberán pagar 5.000 euros de multa. pic.twitter.com/frKLYlmq5O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 8, 2025

¿Contra quién es el próximo partido del FC Barcelona?

El castigo de la UEFA hacia el cuerpo técnico del FC Barcelona y sus jugadores se verá reflejado en el próximo compromiso amistoso del equipo culé.

El próximo partido del conjunto blaugrana será contra el Como de Italia por el Trofeo Joan Gamper y se disputará el domingo 10 de agosto en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.