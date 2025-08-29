El próximo 26 de septiembre se estrenará mundialmente el EAFC 26, videojuego de futbol popularmente conocido como FIFA debido a que antes contaban con la licencia de la federación.

A pesar de que estamos a poco menos de un mes de que se estrene, ya se filtraron cuáles serán los futbolistas con mejores ratings en el EAFC 26, es decir, los que los creadores del videojuego consideraron los mejores en el último año.

Jugadores como Lamine Yamal, Ousmane Dembelé y Raphinha, quienes son de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro, aparecen en el top 10, pero sorpresivamente ninguno de ellos está entre los primeros 3.

Revelan top 10 de jugadores con mejores ratings en el EAFC 26

A través redes sociales el periodista Fabrizio Romano compartió el listado de los diez mejores jugadores que habrá en el EAFC 26, tanto en la modalidad normal como en el Ultimate Team.

Para sorpresa de varios aficionados, Kylian Mbappé y Mohamed Salah son los futbolistas mejor rankeados, pues son los únicos que tiene 91 de promedio en su carta.

Jugadores mejore rankeados en el EAFC 26:

Kylian Mbappé - Real Madrid/Francia - 91 Mohamed Salah - Liverpool/Egipto - 91 Virgil Van Dijk - Liverpool/Países Bajos - 90 Ousmane Dembelé - PSG/Francia - 90 Rodri - Manchester City/España - 90 Erling Haaland - Manchester City/Noruega - 90 Jude Bellingham - Real Madrid/Inglaterra - 90 Lamine Yamal - FC Barcelona/España - 89 Raphinha - FC Barcelona/Brasil - 89 Florian Wirtz - Liverpool/Alemania - 89

Mohamed Salah. (Jon Super / AP)

EAFC 26 incluirá polémica celebración como homenaje a Thierry Henry

Otra de las novedades que se dieron a conocer del EAFC 26 es que incluirán una nueva celebración que probablemente varios de los jugadores utilizarán para molestar a sus rivales.

Y es que en un video anunciaron que incluirán el gesto de Thierry Henry, exfubtolista francés que pasó por el Arsenal y el FC Barcelona, puede hacer con su sonrisa.

🚨 NEW HENRY 🇫🇷 FC 26 CELEBRATION



🥶🥶🥶

pic.twitter.com/UubP8KCzm2 — FC 26 NEWS & TIPS (@EAFCassist) August 26, 2025

El exjugador ha realizado dicho gesto en varias ocasiones en el programa CBS Sports Golazo de la televisión británica y varios comentaristas y famosos han intentado replicarlo, pero sin éxito.