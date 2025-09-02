¿Nicki Nicole y Lamine Yamal ya terminaron? La cantante argentina “desapareció” del Instagram del futbolista, encendiendo las alarmas entre sus fans.

Hace apenas unos días, Lamine Yamal publicó una foto que ha sido considerada como la confirmación de su romance.

Pero a menos de una semana, el perfil de Lamine Yamal sufrió algunos cambios y el que más ha destacado, según los internautas, es la ausencia de Nicki Nicole.

Nicki Nicole (Instagram | @nicki.nicole)

Lamine Yamal le dio un nuevo aspecto a su cuenta de Instagram y, ¿eliminó todo rastro de Nicki Nicole?

El futbolista, de 18 años de edad, modificó el aspecto de su cuenta de Instagram, cambiando su foto de perfil por un fondo negro.

La biografía la dejó igual, conservando las siglas “LY10”, que indican el número de su camiseta en el Barcelona, y el mensaje “God bless me”.

Estas modificaciones llevaron a sus seguidores a percatarse de que Lamine Yamal habría eliminado de su perfil todas las fotos en las que Nicki Nicole aparecía.

¿Ya no son novios Nicky Nicole y Lamine Yamal?, ha sido desde entonces la pregunta recurrente entre sus seguidores.

Lamine Yamal ya renovó su contrato y tendrá sueldo millonario. (Joan Monfort / AP)

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole siguen siendo novios?

La verdad de toda esta situación sería que Nicky Nicole y Lamine Yamal siguen disfrutando de su romance y las teorías de su ruptura serían resultado de una confusión.

En ese sentido, cabe mencionar que la única foto que Lamine Yamal ha publicado de Nicki Nicole en su Instagram oficial es la del pasado 25 de agosto.

La imagen muestra a la pareja festejando el cumpleaños de la cantante, con un pastel y un enorme ramo de rosas.

La foto apenas duró unas horas en la cuenta del futbolista, debido a que el centrocampista la colocó en sus historias, de donde desapareció al día siguiente.

Otras imágenes de la pareja han circulado en las redes, pero varias de ellas han sido difundidas por una fan page de Lamine Yamal.

Esta ha recurrido a la Inteligencia Artificial para dar saciar la curiosidad de los fans de la pareja, que desean saber más detalles de su relación, lo que no ha sido posible porque los dos han decidido llevar su relación de forma privada.