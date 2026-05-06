Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de cuartos de final de la Liga MX.

Cruz Azul vs Atlas es uno de los cruces en los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 9 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. El pronóstico es una victoria de los celestes.
Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico para la vuelta de los cuartos de final
Cruz Azul recibe al Atlas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será una victoria de los celestes.
- Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Atlas
Cruz Azul vs Atlas: Posibles alineaciones para el partido de vuelta de los cuartos de final
Cruz Azul y Atlas se miden en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández
- Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González
- Delantero: Eduardo Aguirre
Atlas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?
Cruz Azul recibe a al Atlas en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 9 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: Cruz Azul vs Atlas
- Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
- Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026
- Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo quedaron Atlas vs Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Liga MX?
Atlas vs Cruz Azul continuaron la actividad de cuartos de final de la Liga MX con triunfo 3-2 de La Máquina ante los rojinegros.
- Partido: Atlas vs Cruz Azul
- Maracador: Atlas 2-3 Cruz Azul
- Fase: Ida cuartos de final