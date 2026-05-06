Cruz Azul vs Atlas es uno de los cruces en los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 9 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. El pronóstico es una victoria de los celestes.

Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico para la vuelta de los cuartos de final

Cruz Azul recibe al Atlas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será una victoria de los celestes.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Atlas

Cruz Azul vs Atlas: Posibles alineaciones para el partido de vuelta de los cuartos de final

Cruz Azul y Atlas se miden en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández

Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González

Delantero: Eduardo Aguirre

Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de cuartos de final de la Liga MX. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Atlas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?

Cruz Azul recibe a al Atlas en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 9 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs Atlas

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo quedaron Atlas vs Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Liga MX?

Atlas vs Cruz Azul continuaron la actividad de cuartos de final de la Liga MX con triunfo 3-2 de La Máquina ante los rojinegros.