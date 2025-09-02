La relación de Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole siempre se ha mantenido como un misterio y un fenómeno en redes sociales luego de que la pareja fuera captada durante unas vacaciones en Mónaco, sin embargo, han surgido rumores de una posible ruptura.

Pese a que Lamine Yamal y Nicki Nicole llegaron a compartir fotos juntos en sus historias de Instagram, parece que la relación de la pareja se rompió y solo duró dos semanas después de que se hiciera público que pasaban días juntos.

Muchos fans descubrieron que Lamine Yamal había borrado fotos de él junto a Nicki Nicole de su cuenta personal de Instagram, lo que desató rumores de que la pareja pasaba por algunos problemas.

Otro dato que generó sospechas de una ruptura entre ambos fue que Lamine Yamal cambió la foto de su cuenta personal, dejando únicamente un fondo negro con solo las líneas de su biografía “LY10” y “Dios me bendiga”.

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron? El jugador ya borró todas sus fotos juntos

El pasado 25 de agosto, Lamine Yamal había publicado una foto en su historia de Instagram con flores y un corazón, para desearle a Nicki Nicole un feliz cumpleaños. Esta cariñosa imagen de la mano también se consideró una confirmación de su relación.

Sin embargo, debido a que la historia de Instagram solo existe durante 24 horas y no se guarda, actualmente ya no aparece en la página personal del jugador español, Lamine Yamal.

Sin embargo, en el álbum de fotos de su cumpleaños que Lamine Yamal compartió anteriormente, todavía hay una foto con Nicki Nicole. Esto demuestra que no ha borrado por completo todo rastro de su supuesta novia.

¿La relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole solo duró 13 días?

Algunos relatos incluso se burlaron de la fugaz historia de amor de Lamine Yamal: “Esta relación sólo duró 13 días”.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han confirmado ni negado su relación, ni la ruptura de la misma. Por lo tanto, todos los chismes en redes sociales siguen siendo solo especulaciones.