El Mundial 2026 está por concluir y ya comenzaron las especulaciones sobre una posible candidatura de México para albergar la Copa del Mundo 2038.

Aunque faltan más de diez años, voces del fútbol internacional destacan la experiencia de México, que en 2026 hizo historia al convertirse en la primera nación en organizar partidos de tres ediciones distintas (1970, 1986 y 2026).

Por rotación, la Concacaf podría competir por la sede, siempre que México cumpla con los requisitos de la FIFA, como mínimo 14 estadios.

¿Por qué se habla de otro Mundial en México para 2038?

La idea tomó fuerza porque el Mundial 2030 ya fue asignado a España, Portugal y Marruecos, mientras que el de 2034 será en Arabia Saudita.

Por ello, en el 2038 la Concacaf podría volver a competir por la sede de dicho año, ya que por rotación México podría volver a postularse para albergar la Copa Mundial de la FIFA por cuarta ocasión.

México hizo historia en 2026 al convertirse en la primera nación en organizar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, tras haber sido sede en 1970, 1986 y 2026, por lo que una más no sonaría descabellado.

¿México volverá a organizar un Mundial? Ya se habla de 2038. (ERIC ALONSO / MEXSPORT)

¿Qué necesitaría México para ser nuevamente sede de un Mundial?

La FIFA exige como mínimo 14 estadios distribuidos en ciudades diferentes, como fue el caso de Arabia Saudita para 2034 en donde presentó 15 inmuebles repartidos en cinco ciudades.

Aunque todavía es pronto para hablar de una candidatura formal, la posibilidad de que México vuelva a recibir una Copa del Mundo ya forma parte de las conversaciones del futbol internacional.