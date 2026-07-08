El Mundial 2026 aún no ha llegado a su fin; sin embargo, gigantes de la industria del entretenimiento podrían desatar una histórica guerra por los derechos de transmisión del Mundial 2030.

Reportes señalan que Netflix, Disney y YouTube ya tienen en la mira el próximo certamen, por lo que incluso están analizando ofertas para obtener los derechos de transmisión en Estados Unidos.

A unos cuantos meses de que la FIFA arranque con sus mesas de negociación, versiones señalan que los costos por la transmisión del Mundial 2030, romperán todos los récords registrados.

Copa del Mundo (Raquel Cunha / REUTERS)

Netflix, Disney y YouTube quieren los derechos de transmisión del Mundial 2030

Lejos del tema deportivo, el Mundial 2026 ha sido un auténtico éxito comercial en uno de los mercados donde el futbol no ha logrado consagrarse del todo: Estados Unidos.

Datos de la FIFA indican que en comparación con lo ocurrido en el Mundial 2022 de Qatar, con el Mundial 2026 el volumen de espectadores en Estados Unidos ha sido de casi el doble.

Ante el rotundo éxito, 3 de los más grandes competidores en la industria del entretenimiento a nivel global, Netflix, Disney y YouTube, no quieren quedarse sin un trozo del pastel.

Copa del Mundo de la FIFA. (Richard Callis)

Se informó que las empresas ya están analizando presentar estratosféricas ofertas para hacerse de los derechos de transmisión del Mundial 2030.

Incluso, fuentes señalan que Netflix, Disney y YouTube no son los únicos interesados en el negocio, pues trasciende que otros gigantes como Amazon y Apple también entrarían a la histórica guerra.

Cabe destacar que para el Mundial 2026, los derechos de transmisión en Estados Unidos están en manos de Fox Corp, de la que no se ha informado sobre sus planes para el próximo certamen.

La exhorbitante cifra que FIFA pediría por los derechos de transmisión del Mundial 2030

Los reportes sobre la posible guerra histórica que se desatará por los derechos del Mundial 2030, señalan que la cifra que FIFA pedirá será la más grande de toda la historia.

En torno a ello, se dio a conocer que Netflix, Disney, YouTube, Amazon, Apple y las demás empresas interesadas, tendrán que desembolsar entre 1.5 mil millones 2 mil millones de dólares.

Al respecto, se apunta que el monto incluiría un paquete único para liberar los derechos de transmisión en inglés y español, pues ambos idiomas son los más consumidos en Estados Unidos.

De momento, la información no ha sido de gran impacto en los mercados, pues las acciones de las empresas involucradas se mantuvieron sin cambios relevantes.