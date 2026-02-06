México ya tiene definido su camino al Mundial 2030, eliminatoria que iniciará en septiembre del 2027 con seis boletos para la Concacaf disponibles.

La Concacaf, a la cual pertenece México, anunció que tendrá seis boletos de clasificación automática para el Mundial 2030 en sus eliminatorias, además de una séptima en un playoff intercontinental.

Aunque la FIFA no ha anunciado la asignación los cupos de cada confederación, existe una propuesta de expandir el torneo a 64 naciones.

¿Cuándo debutará México en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 20230?

La Concacaf confirmó que la clasificación eliminatoria para el Mundial 2030 comenzará en septiembre de 2027 con sus equipos clasificados del 14 al 35 lugares, jugando una primera ronda de ida y vuelta.

Los 11 ganadores avanzarán a la segunda ronda junto con sus 13 naciones mejor clasificadas, entre ellas estaría México .

. Los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro equipos.

Cada selección jugará seis partidos, en octubre y noviembre de 2027, y marzo de 2028.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a una ronda final de 12 naciones, que se jugará en junio de 2028.

Mexico team group during 2026 International Friendly match between Panama and Mexico (Mexican National team) at Rommel Fernandez Stadium, on January 22, 2026 in Ciudad de Panama, Panama.. (Daniel Benavides / Daniel Benavides)

La etapa final que enfrentaría México rumbo al Mundial 2030

En septiembre y octubre de 2029 será la ronda final rumbo al Mundial 2030 en la Concacaf, que debería jugar México.

Habrá tres grupos en la ronda final, y cada nación, entre ellos estaría México, jugará seis partidos.

Los dos mejores equipos de la ronda final de cada grupo se clasificarán para el Mundial 2030 que se realizará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Los dos mejores equipos que terminen en tercer lugar avanzan a un playoff de ida y vuelta de CONCACAF en noviembre de 2029.

El ganador avanzará a los playoffs intercontinentales de FIFA.

Cada vez más selecciones juegan el Mundial de la FIFA

Con la expansión del Mundial de 32 equipos en 2022 a 48 en el Mundial 2026, Concacaf duplicó sus lugares automáticos a seis.

Estados Unidos, México y Canadá recibieron plazas automáticas como coanfitriones, Curazao, Haití y Panamá obtuvieron cupos en la clasificación.

Jamaica tiene la oportunidad de obtener un séptimo cupo el próximo mes en los playoffs con Nueva Caledonia y Congo.