Marruecos se proclamó como campeón de la Copa Árabe tras vencer en un partido intenso a Jordania por marcador de 3-2 con un impresionante gol incluido por parte de Oussama Tannane, quien disparó desde media cancha un misil que le rompió el arco al guardameta jordano; además, antes del lejano disparo vino un taquito que engalanó todavía más la acción.

El encuentro estaba empatado a cero y el partido recién iniciado cuando el equipo de Marruecos recuperó la pelota en propio campo y tras un taquito, Oussama Tannane apareció con libertad detrás de la línea del medio campo, levantó la mirada, vio adelantado al arquero de Jordania para luego disparar con tanta potencia como precisión dado que el esférico salió tendido hacia las redes. Un impresionante gol que le dio la vuelta al mundo.

Esa jugada fue apenas la apertura de un juego lleno de goles y emociones en el que, al final de los 90 minutos, Marruecos ganó para proclamarse como campeón de la Copa Árabe, lo que reafirma la condición que tiene como posible caballo negro para el Mundial 2026, tal como sucedió en el Mundial de Qatar 2022 en que llegó hasta las semifinales y perdió el partido por el tercer lugar con Croacia.

Marruecos es campeón invicto de la Copa Árabe

Es importante resaltar que Marruecos se convirtió en campeón invicto de la Copa Árabe toda vez que no perdió ninguno de sus juegos y el peor resultado que tuvo se dio en el segundo juego de la fase de grupos, cuando empató sin goles en contra de Oman.

El camino como campeón invicto de la Copa Árabe empezó para Marruecos empezó contra Comoras, a quien le ganó 3-1, después vino el citado empate con Oman y para cerrar la fase de grupos, vencieron por la mínima diferencia a Arabia Saudita.

Ya en los juegos de eliminación directa, Marruecos eliminó a Siria en cuartos de final por 1-0, se impuso con categoría por 3-0 a los Emiratos Árabes Unidos y finalmente, doblegaron 3-2 a Jordania en la final, con lo que se llevaron la copa a casa.

El grupo de Marruecos para el Mundial 2026

El siguiente gran reto para Marruecos será en el Mundial 2026, certamen en el que ya conoce su grupo y los rivales que en él enfrentará en busca de la siguiente ronda.

Marruecos se encuentra ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 y lo comparte con Brasil, Haiti y Escocia. En teoría, la Canarinha es favorita en ese sector, por lo que Los Leones del Atlas pelearían el otro boleto con las otras selecciones; sin embargo, no se descarta que le puedan plantar cara a la Verde Amarelha.

Nueva York, Boston y Atlanta, serán las ciudades en donde Marruecos se presente en la Copa del Mundo, los cuales se jugarán el 13 de junio, 19 de junio y 24 de junio.